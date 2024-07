メイクアップとスキンケアが同時に！Beinfinity Online Shop「HakuBino CCファンデーション」

Beinfinity Online Shopは、メイクアップとスキンケアが同時に叶う「HakuBino CCファンデーション」を2024年8月より発売します。

Beinfinity Online Shop「HakuBino CCファンデーション」

Beinfinity Online Shopは、メイクアップとスキンケアが同時に叶う「HakuBino CCファンデーション」を2024年8月より発売!

■「HakuBino CCファンデーション」とは

肌に負担をかけないファンデーション「HakuBino CCファンデーション」は、メイクしながら肌のケアができるのが大きな特徴です。

メイクをしているので肌が疲れて見えてしまいます。

また、適切なスキンケを行なっていないと特に保湿が不足しメイクが長時間肌に密着しすぎて、乾燥を引き起こしてしまいます。

「HakuBino CCファンデーション」には高い保湿成分が含まれており、肌に潤いを与えます。

これにより、「HakuBino CCファンデーション」一本でメイク中も肌が乾燥することなく、メイク中でも肌をいたわることができ、一日中しっとりとした肌を保つことができます。

■「HakuBino CCファンデーション」特徴

「HakuBino CCファンデーション」はメイクアップとスキンケアが同時に叶う優れものです。

その秘密は「HakuBino CCファンデーション」に含まれている高配合成分にあります。

【ゴボウ根エキス】

ゴボウ根エキスには抗酸化物質が豊富に含まれており、肌の老化を防ぎ、健康的な肌を保つことができます。

また肌の水分保持力を高める保湿効果があるため、乾燥から肌を守り乾燥肌の改善に役立ちます。

さらに、ゴボウの根エキスは浄化作用を持ち、毛穴の詰まりを防ぐため、ニキビや吹き出物の予防にも最適です!メイクをしつつも、肌の清潔さを保つのに役立ちます。

その他にもゴボウ根エキスにはビタミンやミネラルが含まれており、これらが肌に栄養を与え、肌の健康をサポートします。

【サンボソウ葉エキス】

サンボソウ葉エキスは保湿成分はもちろんのこと、肌の鎮静効果があり、ストレスや外部環境からの刺激によるダメージを和らげます。

これにより、肌のバランスを整えることが叶います。

さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているため、肌に必要な栄養を供給・肌の健康をサポートし、明るく健康的な肌を維持。

日常のスキンケアに取り入れることで、健康的で美しい肌を保つサポートしてくれます。

そんな優秀な成分が「HakuBino CCファンデーション」には含まれています。

<全成分>

水、ジメチコン、酸化チタン、プロバンジオール、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、酸化鉄、ヒアルロン酸Na、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル・トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、コメヌカエキス、ヒメフウロエキス、加水分解コラーゲン、ゴボウ根エキス、サポンソウ葉エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、セージ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、ホップエキス、レモン果実エキス、グリセリン、BG、ペンチレングリコール、ジステアルジモニウムヘクトライトがリルヒドロキサム酸、カプリル酸グリセリル、アルミナ、ステアリン酸、メチコン、塩化Na、ノバラ油

