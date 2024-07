大宮が首位快走中のJ3終盤戦日程が発表！ 2位から11位まで勝ち点差「6」の大混戦、1試合のみ対戦カード以外が未定【明治安田J1リーグ】

Jリーグは19日、2024シーズンの明治安田J3リーグの後半戦日程を発表した。今回発表されたのは第27節から第38節までのキックオフ時間。YBCルヴァンカップや天皇杯で勝ち上がっているクラブがいないためほとんどのスケジュールが確定。一部未定のところがある。J3は21試合を終えて大宮アルディージャが2位のFC今治に勝ち点差13をつけて首位を快走中。一方で、2位以下は大混戦となっており、11位までが勝ち点差「6」という状況で、混迷を極めている。

なお、第31節のFC大阪 vs いわてグルージャ盛岡に関しては、試合開催日、キックオフ時間、試合会場と全てが未定となっている。【2024シーズン明治安田J3リーグ日程】【第27節】9/6(金)《13:00》ヴァンラーレ八戸 vs 福島ユナイテッドFC[プライフーズスタジアム]9/7(土)《18:00》Y.S.C.C.横浜 vs ツエーゲン金沢[ニッパツ三ツ沢球技場]SC相模原 vs テゲバジャーロ宮崎[相模原ギオンスタジアム]松本山雅FC vs 大宮アルディージャ[サンプロ アルウィン]ギラヴァンツ北九州 vs FC今治[ミクニワールドスタジアム北九州]FC琉球 vs いわてグルージャ盛岡[タピック県総ひやごんスタジアム]《19:00》AC長野パルセイロ vs FC大阪[長野Uスタジアム]ガイナーレ鳥取 vs アスルクラロ沼津[Axisバードスタジアム]9/8(日)《18:00》奈良クラブ vs カターレ富山[ロートフィールド奈良]カマタマーレ讃岐 vs FC岐阜[Pikaraスタジアム]【第28節】9/14(土)《14:00》いわてグルージャ盛岡 vs ヴァンラーレ八戸[いわぎんスタジアム]《15:00》FC岐阜 vs SC相模原[岐阜メモリアルセンター長良川競技場]《18:00》カターレ富山 vs Y.S.C.C.横浜[富山県総合運動公園陸上競技場]ツエーゲン金沢 vs カマタマーレ讃岐[金沢ゴーゴーカレースタジアム]《19:00》大宮アルディージャ vs ギラヴァンツ北九州[NACK5スタジアム大宮]AC長野パルセイロ vs 奈良クラブ[長野Uスタジアム]FC今治 vs 松本山雅FC[今治里山スタジアム]9/15(日)《18:00》福島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取[とうほう・みんなのスタジアム]アスルクラロ沼津 vs FC大阪[愛鷹広域公園多目的競技場]《19:00》テゲバジャーロ宮崎 vs FC琉球[いちご宮崎新富サッカー場]【第29節】9/21(土)《18:00》ヴァンラーレ八戸 vs 大宮アルディージャ[プライフーズスタジアム]SC相模原 vs FC今治[相模原ギオンスタジアム]ギラヴァンツ北九州 vs FC岐阜[ミクニワールドスタジアム北九州]FC琉球 vs アスルクラロ沼津[タピック県総ひやごんスタジアム]《19:00》ガイナーレ鳥取 vs AC長野パルセイロ[Axisバードスタジアム]9/22(日・祝)《14:00》Y.S.C.C.横浜 vs いわてグルージャ盛岡[ニッパツ三ツ沢球技場]ツエーゲン金沢 vs カターレ富山[金沢ゴーゴーカレースタジアム]カマタマーレ讃岐 vs 松本山雅FC[Pikaraスタジアム]《18:00》奈良クラブ vs テゲバジャーロ宮崎[ロートフィールド奈良]9/23(月・休)《14:00》FC大阪 vs 福島ユナイテッドFC[東大阪市花園ラグビー場]【第30節】9/28(土)《14:00》大宮アルディージャ vs SC相模原[NACK5スタジアム大宮]《15:00》FC岐阜 vs ツエーゲン金沢[岐阜メモリアルセンター長良川競技場]《18:00》FC今治 vs ヴァンラーレ八戸[今治里山スタジアム]FC琉球 vs FC大阪[タピック県総ひやごんスタジアム]9/29(日)《13:00》福島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ[とうほう・みんなのスタジアム]《14:00》いわてグルージャ盛岡 vs ギラヴァンツ北九州[いわぎんスタジアム]松本山雅FC vs 奈良クラブ[サンプロ アルウィン]アスルクラロ沼津 vs Y.S.C.C.横浜[愛鷹広域公園多目的競技場]《14:05》カターレ富山 vs カマタマーレ讃岐[富山県総合運動公園陸上競技場]《18:00》テゲバジャーロ宮崎 vs ガイナーレ鳥取[いちご宮崎新富サッカー場]【第31節】10/5(土)《14:00》Y.S.C.C.横浜 vs FC琉球[ニッパツ三ツ沢球技場]奈良クラブ vs 大宮アルディージャ[ロートフィールド奈良]《16:30》AC長野パルセイロ vs 松本山雅FC[長野Uスタジアム]10/6(日)《12:55》カターレ富山 vs FC今治[富山県総合運動公園陸上競技場]《13:00》ヴァンラーレ八戸 vs アスルクラロ沼津[プライフーズスタジアム]福島ユナイテッドFC vs FC岐阜[とうほう・みんなのスタジアム]《14:00》SC相模原 vs ギラヴァンツ北九州[相模原ギオンスタジアム]ツエーゲン金沢 vs テゲバジャーロ宮崎[金沢ゴーゴーカレースタジアム]《未定》カマタマーレ讃岐 vs ガイナーレ鳥取[未定]未定《未定》FC大阪 vs いわてグルージャ盛岡[未定]【第32節】10/11(金)《19:00》FC岐阜 vs AC長野パルセイロ[岐阜メモリアルセンター長良川競技場]10/12(土)《12:55》FC今治 vs Y.S.C.C.横浜[今治里山スタジアム]《13:00》ギラヴァンツ北九州 vs ヴァンラーレ八戸[ミクニワールドスタジアム北九州]《16:00》テゲバジャーロ宮崎 vs カターレ富山[いちご宮崎新富サッカー場]《17:00》FC琉球 vs SC相模原[タピック県総ひやごんスタジアム]10/13(日)《13:00》松本山雅FC vs ツエーゲン金沢[サンプロ アルウィン]ガイナーレ鳥取 vs いわてグルージャ盛岡[オールガイナーレYAJINスタジアム]《14:00》大宮アルディージャ vs 福島ユナイテッドFC[NACK5スタジアム大宮]アスルクラロ沼津 vs カマタマーレ讃岐[愛鷹広域公園多目的競技場]奈良クラブ vs FC大阪[ロートフィールド奈良]【第33節】10/19(土)《13:00》FC大阪 vs ギラヴァンツ北九州[東大阪市花園ラグビー場]《14:00》大宮アルディージャ vs FC今治[NACK5スタジアム大宮]《15:00》AC長野パルセイロ vs FC琉球[長野Uスタジアム]10/20(日)《13:00》ヴァンラーレ八戸 vs 奈良クラブ[プライフーズスタジアム]いわてグルージャ盛岡 vs FC岐阜[ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ]ツエーゲン金沢 vs アスルクラロ沼津[金沢ゴーゴーカレースタジアム]《14:00》SC相模原 vs Y.S.C.C.横浜[相模原ギオンスタジアム]松本山雅FC vs ガイナーレ鳥取[サンプロ アルウィン]カターレ富山 vs 福島ユナイテッドFC[富山県総合運動公園陸上競技場]カマタマーレ讃岐 vs テゲバジャーロ宮崎[Pikaraスタジアム]【第34節】10/26(土)《14:00》Y.S.C.C.横浜 vs 松本山雅FC[ニッパツ三ツ沢球技場]奈良クラブ vs カマタマーレ讃岐[ロートフィールド奈良]ギラヴァンツ北九州 vs ツエーゲン金沢[ミクニワールドスタジアム北九州]《15:00》FC岐阜 vs FC今治[岐阜メモリアルセンター長良川競技場]《17:00》FC琉球 vs ヴァンラーレ八戸[タピック県総ひやごんスタジアム]10/27(日)《13:00》いわてグルージャ盛岡 vs 大宮アルディージャ[ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ]ガイナーレ鳥取 vs カターレ富山[Axisバードスタジアム]《14:00》福島ユナイテッドFC vs SC相模原[とうほう・みんなのスタジアム]アスルクラロ沼津 vs AC長野パルセイロ[愛鷹広域公園多目的競技場]テゲバジャーロ宮崎 vs FC大阪[いちご宮崎新富サッカー場]【第35節】11/2(土)《14:00》大宮アルディージャ vs ガイナーレ鳥取[NACK5スタジアム大宮]Y.S.C.C.横浜 vs AC長野パルセイロ[ニッパツ三ツ沢球技場]SC相模原 vs カターレ富山[相模原ギオンスタジアム]松本山雅FC vs テゲバジャーロ宮崎[サンプロ アルウィン]奈良クラブ vs 福島ユナイテッドFC[ロートフィールド奈良]ギラヴァンツ北九州 vs アスルクラロ沼津[ミクニワールドスタジアム北九州]《15:00》FC岐阜 vs FC大阪[岐阜メモリアルセンター長良川競技場]11/3(日・祝)《13:00》ヴァンラーレ八戸 vs カマタマーレ讃岐[プライフーズスタジアム]FC今治 vs FC琉球[今治里山スタジアム]《14:00》ツエーゲン金沢 vs いわてグルージャ盛岡[金沢ゴーゴーカレースタジアム]【第36節】11/9(土)《13:00》FC大阪 vs Y.S.C.C.横浜[東大阪市花園ラグビー場]《14:00》いわてグルージャ盛岡 vs 松本山雅FC[いわぎんスタジアム]AC長野パルセイロ vs ヴァンラーレ八戸[長野Uスタジアム]11/10(日)《13:00》ガイナーレ鳥取 vs FC今治[Axisバードスタジアム]《14:00》SC相模原 vs 奈良クラブ[相模原ギオンスタジアム]カターレ富山 vs FC岐阜[富山県総合運動公園陸上競技場]ツエーゲン金沢 vs 福島ユナイテッドFC[金沢ゴーゴーカレースタジアム]アスルクラロ沼津 vs テゲバジャーロ宮崎[愛鷹広域公園多目的競技場]カマタマーレ讃岐 vs ギラヴァンツ北九州[Pikaraスタジアム]《15:00》FC琉球 vs 大宮アルディージャ[タピック県総ひやごんスタジアム]【第37節】11/15(金)《19:00》FC大阪 vs SC相模原[東大阪市花園ラグビー場]11/16(土)《14:00》松本山雅FC vs FC琉球[サンプロ アルウィン]カマタマーレ讃岐 vs FC今治[Pikaraスタジアム]ギラヴァンツ北九州 vs AC長野パルセイロ[ミクニワールドスタジアム北九州]《15:00》FC岐阜 vs 大宮アルディージャ[岐阜メモリアルセンター長良川競技場]11/17(日)《13:00》ガイナーレ鳥取 vs ツエーゲン金沢[Axisバードスタジアム]《13:05》カターレ富山 vs ヴァンラーレ八戸[富山県総合運動公園陸上競技場]《14:00》福島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津[とうほう・みんなのスタジアム]奈良クラブ vs いわてグルージャ盛岡[ロートフィールド奈良]テゲバジャーロ宮崎 vs Y.S.C.C.横浜[いちご宮崎新富サッカー場]【第38節】11/24(日)《14:00》ヴァンラーレ八戸 vs FC大阪[プライフーズスタジアム]いわてグルージャ盛岡 vs 福島ユナイテッドFC[いわぎんスタジアム]大宮アルディージャ vs カターレ富山[NACK5スタジアム大宮]Y.S.C.C.横浜 vs ギラヴァンツ北九州[ニッパツ三ツ沢球技場]SC相模原 vs ガイナーレ鳥取[相模原ギオンスタジアム]AC長野パルセイロ vs カマタマーレ讃岐[長野Uスタジアム]ツエーゲン金沢 vs 奈良クラブ[金沢ゴーゴーカレースタジアム]アスルクラロ沼津 vs 松本山雅FC[愛鷹広域公園多目的競技場]FC今治 vs テゲバジャーロ宮崎[今治里山スタジアム]FC琉球 vs FC岐阜[タピック県総ひやごんスタジアム]