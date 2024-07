きょう19日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』3時間半スペシャル(18:30〜)のタイムスケジュールが公開されている。21組が出演するタイムテーブルは以下の通り。○■出演アーティスト&タイムテーブル■18:30〜ジュニア(サマステライブ)(井上瑞稀/橋本涼/那須雄登/浮所飛貴/真弓孟之/永岡蓮王/山中一輝/伊藤篤志/池川侑希弥/角紳太郎)「Motto」

三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」NEWS「JAPANEWS」新しい学校のリーダーズ「Change」■19:00頃〜ゆず「伏線回収」TWICE「DIVE」優里「カーテンコール」打首獄門同好会「BUNBUN SUIBUN」ディズニーSPステージ「ありのままで」(ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』より)-Toshl 「視聴者が選ぶ昭和平成ソング ハードロックアレンジ3択」(尾崎豊「I LOVE YOU」 or 米良美一「もののけ姫」 or ゆず「栄光の架橋」)Number_i「BON」■20:00頃〜ディズニーSPステージ ゴスペラーズ「サークル・オブ・ライフ」(『ライオン・キング』より)、大野雄大・花村想太(Da-iCE)「A Whole New World」(『アラジン』より)、中川翔子×海宝直人「輝く未来」(『塔の上のラプンツェル』より)奥田民生「さすらい」「愛のために」Da-iCE「I wonder -THE FIRST TAKE ver.-」Omoinotake「幾億光年」増田貴久(NEWS)×清水美依紗「視聴者が選ぶ令和の億越えJ-POP デュエット3択」(Official髭男dism「Subtitle」 or 藤井 風「きらり」 or あいみょん「裸の心」)■21:00頃〜TWICE「Here I am」Snow Man「君は僕のもの」椎名林檎と新しい学校のリーダーズ「ドラ1独走」TOMOO「Super Ball」ゆず「夏色」○■楽曲見どころ新しい学校のリーダーズは話題の映画主題歌「Change」を。さらに、椎名林檎とのコラボで「ドラ1独走」をテレビ初パフォーマンス。ソロ活動30周年の奥田民生は「さすらい」「愛のために」を披露する。Omoinotakeはストリーミング1億回突破のロングヒット曲「幾億光年」を。Snow Manは渡辺翔太主演ドラマ『青島くんはいじわる』の主題歌「君は僕のもの」を披露。そしてDa-iCEは大ヒット中の「I wonder」をTHE FIRST TAKE ver.で披露。スペシャル恒例企画のToshl3択は視聴者が選ぶ「昭和平成ソング ハードロックアレンジ3択」。TWICEは最新アルバムから「DIVE」「Here I am」をフルサイズでテレビ初披露する。Number_iは平野紫耀プロデュースの楽曲「BON」を今夜だけの特別バージョンで。NEWSは日本をテーマにした最新曲「JAPANEWS」をテレビ初披露する。そして増田貴久(NEWS)×清水美依紗による、視聴者が選ぶ「令和の億超えJ-POP! デュエット3択」も。優里はアニメオープニングテーマの「カーテンコール」を。ゆずはドラマ『南くんが恋人!?』の主題歌「伏線回収」と同ドラマの挿入歌にもなっている「夏色」をMステで6年ぶりに披露する。『アラジン』の名曲「A Whole New World(ホール・ニュー・ワールド)」を歌い上げるのは、抜群の歌唱力を誇る5人組男性アーティスト・Da-iCEのボーカル、大野雄大と花村想太。今回、アラジンは大野、ヒロイン・ジャスミンのパートを花村が担当し、英語バージョンでデュエットを披露する。また、塔の上のラプンツェル』より「輝く未来」を中川翔子×海宝直人が今夜限りの特別デュエット。今年公開30周年を迎えるアニメーション映画『ライオン・キング』の主題歌「サークル・オブ・ライフ」をゴスペラーズが圧巻のハモリで魅了する。そしてディズニーミュージカル『アナと雪の女王』からは、「ありのままで」をMステ特別AR演出でお届けする。そしてSTARTO ENTERTAINMENTのジュニアによるライブも。「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION 2024」に出演する井上瑞稀×橋本涼、那須雄登×浮所飛貴らSTARTO ENTERTAINMENTのジュニアが集結。20日から開催される『テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION』を盛り上げるテーマ曲「Motto」を披露。総勢42人で歌うのはこのMステスペシャルだけとなっている。【編集部MEMO】「君は僕のもの」を披露するSnow Manの渡辺翔太は、「めちゃくちゃ夏を感じられるメロディラインです! LOVE ソングにちなんで振り付けに L のポーズがたくさん入っていて、マネしやすい振り付けになってます」とアピール。平野紫耀プロデュースの楽曲「BON」を特別バージョンで披露するNumber_iの平野は、「今回はダンサーも入れてさらにパワーアップさせたBONを披露させてもらいます」と語っている。