俳優の城田優が19日までにインスタグラムを更新。2020年7月に急死し、昨日に五回忌を迎えた俳優・三浦春馬さんの写真を投稿した。城田が「可愛いなー会いたいなー。Miss you so much」とつづり公開したのは、黒縁メガネ姿で優しくほほ笑んでいる三浦さんの姿。写真には三浦さんのインスタグラムアカウントもタグ付けされている。城田は三浦さんと親交が深く、死去後も度々三浦さんについて投稿。一周忌の際にも「I miss you so much」、三回忌と四回忌には「Love you」とメッセージを送っている。

また昨日、公式エックスである「三浦春馬&STAFF INFO」から、「いつも三浦春馬に温かい気持ちをお寄せいただきありがとうございます。本日7月18日に五回忌を迎えることとなりました。ファンのみなさまにおかれましては、心穏やかに三浦春馬を想っていただける1日になりますことを心より願っております」というコメントが発表されている。引用:「城田優」インスタグラム(@yu_shirota)