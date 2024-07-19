ÂçÅè¤ß¤¯¡¢ÂçÃÀ°áÁõ¤ÎÉ½»æ¤¬¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¸Æ¤ó¤À1st¼Ì¿¿½¸¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡ØPearl(¥Ñ¡¼¥ë)¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡¡
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOCCHI¡£¤ÎÂçÅè¤ß¤¯¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë7·î19Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡ØPearl(¥Ñ¡¼¥ë)¡Ù(3,300±ß KADOKAWA)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Æ±ºî¤ÎÈ¯Çä¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂçÅè¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£(Á°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ)
¡û¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤â¡Ä
¡½¡½1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿! ¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç»£±ÆÆü¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´Ö¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡£»£±Æ¤Þ¤Ç¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±µ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½àÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È(¾Ð)¡£¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òSNS¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¡¢¡ÖKADOKAWA¤µ¤ó¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤ÎÊì¹ñ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥Þ¥Þ¤Ï17ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÆüËÜ¸ì¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ì¿Í¤Ç¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£
¡½¡½¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)?
¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤! ¤È»×¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨!? ¥Þ¥Þ¤â¹Ô¤¤¿¤¤!¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç(¾Ð)¡£
¡½¡½´¶Æ°Åª¤ÊÎ®¤ì¤«¤È»×¤¤¤¤ä!
Å·Á³¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï?
¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÏÉô³è¤ÇË»¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÉÑÈË¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë1¥«·î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï1Ç¯Á°¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤ÈBOCCHI¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¡Àî¤ì¤ß¤È3¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¤¤ë¤¤¤È¤³¤È4¿Í¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤ì¤ß¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤â¹Ô¤¯!¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£
¡û¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¡ØPearl¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
¡½¡½¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ÎÊó¹ð¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤È¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¾¡¼ê¤â°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
ÊÔ½¸Ã´Åö¤ÎÊý¤¬»öÁ°¤Ë¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤ªÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡Ä? ¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢³¤³°¥í¥±¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢»£±ÆÆü¤Î2Æü´Ö¤È¤â±«¤ÎÍ½Êó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÀ²¤ì¤¿¤·¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È»£±Æ¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¥¹¥ê¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥í¥±¤ÏÂçÅè¤µ¤ó¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£ºòº£¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ç³¤³°¥í¥±¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÅè¤µ¤ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¸À¤¦¤È°Î¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤è¤ê´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢»ä°ì¿Í¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¿Í¤â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î°áÁõ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤!¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÀ¤¤Ë»Ä¤µ¤Ê¤¤ã! ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØPearl¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬?
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¥Ñ¡¼¥ë¤òÂ£¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡£º£²ó¡¢»ä¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£É½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃÀ!¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¡£ÂçÅè¤µ¤ó¤ÏÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹! (Èô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤ò»Øº¹¤·¤Æ)¤³¤ì¤È¤«(¾Ð)¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¥á¥¥á¤ÊÂçÅè¤ß¤¯¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð´é¤ÇÁÇ¤ÎÂçÅè¤ß¤¯¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÂçÅè¤ß¤¯
2000Ç¯7·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOCCHI¡£¤ÎÇò¿§Ã´Åö¡£°¦¾Î¤Ï¡È¤ß¤¯¤Á¡¼¡É¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢ÎÁÍý¤È±Ç²è´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹(¥Á¥¢¥À¥ó¥¹Á´¹ñ⼤²ñ½Ð¾ì)¡£1st¼Ì¿¿½¸¡ØPearl¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¡¢7·î20Æü¤ËÅìµþ¡¦HMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ¡¢9·î1Æü¤ËÂçºå¡¦HMV&BOOKS SHINSAIBASHI¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤â¡Ä
¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿! ¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç»£±ÆÆü¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´Ö¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡£»£±Æ¤Þ¤Ç¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±µ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½àÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È(¾Ð)¡£¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òSNS¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¡¢¡ÖKADOKAWA¤µ¤ó¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤ÎÊì¹ñ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥Þ¥Þ¤Ï17ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÆüËÜ¸ì¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ì¿Í¤Ç¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£
¡½¡½¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)?
¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤! ¤È»×¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¨!? ¥Þ¥Þ¤â¹Ô¤¤¿¤¤!¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç(¾Ð)¡£
¡½¡½´¶Æ°Åª¤ÊÎ®¤ì¤«¤È»×¤¤¤¤ä!
Å·Á³¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï?
¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÏÉô³è¤ÇË»¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÉÑÈË¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë1¥«·î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï1Ç¯Á°¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤ÈBOCCHI¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¡Àî¤ì¤ß¤È3¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¤¤ë¤¤¤È¤³¤È4¿Í¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤ì¤ß¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤â¹Ô¤¯!¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£
¡û¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¡ØPearl¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
¡½¡½¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ÎÊó¹ð¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤È¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¾¡¼ê¤â°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
ÊÔ½¸Ã´Åö¤ÎÊý¤¬»öÁ°¤Ë¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤ªÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡Ä? ¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢³¤³°¥í¥±¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢»£±ÆÆü¤Î2Æü´Ö¤È¤â±«¤ÎÍ½Êó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÀ²¤ì¤¿¤·¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È»£±Æ¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¥¹¥ê¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥í¥±¤ÏÂçÅè¤µ¤ó¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£ºòº£¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ç³¤³°¥í¥±¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÅè¤µ¤ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¸À¤¦¤È°Î¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤è¤ê´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢»ä°ì¿Í¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¿Í¤â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î°áÁõ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤!¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÀ¤¤Ë»Ä¤µ¤Ê¤¤ã! ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØPearl¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬?
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¥Ñ¡¼¥ë¤òÂ£¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡£º£²ó¡¢»ä¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£É½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃÀ!¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¡£ÂçÅè¤µ¤ó¤ÏÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹! (Èô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤ò»Øº¹¤·¤Æ)¤³¤ì¤È¤«(¾Ð)¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¥á¥¥á¤ÊÂçÅè¤ß¤¯¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð´é¤ÇÁÇ¤ÎÂçÅè¤ß¤¯¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÂçÅè¤ß¤¯
2000Ç¯7·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOCCHI¡£¤ÎÇò¿§Ã´Åö¡£°¦¾Î¤Ï¡È¤ß¤¯¤Á¡¼¡É¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢ÎÁÍý¤È±Ç²è´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹(¥Á¥¢¥À¥ó¥¹Á´¹ñ⼤²ñ½Ð¾ì)¡£1st¼Ì¿¿½¸¡ØPearl¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¡¢7·î20Æü¤ËÅìµþ¡¦HMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ¡¢9·î1Æü¤ËÂçºå¡¦HMV&BOOKS SHINSAIBASHI¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£