美容腸活パウダー！FRESH＆Co. 「BIRINKA 美凛華」

FRESH&Co.が提供する飲むエイジングケア「BIRINKA 美凛華」が、第三者機関による調査の結果、「支持率」「一度試してほしい」「成分推奨度」の3部門で高評価を獲得しました。

FRESH&Co. 「BIRINKA 美凛華」

1箱30本入り、細粒タイプ

成分:(1箱あたり)

北海道産サラブレッド馬プラセンタ3,000mg

米由来グルコシルセラミド3,000mg

フィッシュコラーゲン6,000mg

植物性のナノ型乳酸菌6,000億個以上

イヌリン2,900mg以上

その他、米麹、アセロラ、ザクロ、葉酸含有酵母など

*着色料・保存料・香料不使用

*医師監修

公式オンラインショップ:

https://freshcompany.online/

今回の調査では、多くの美容家から高い評価を受けており、特に以下の3部門での評価が顕著でした。

飲むエイジングケア「BIRINKA 美凛華」は、「美と健康は『腸』に宿る」というコンセプトのもと、腸内環境を整えながらエイジングケアを身体の内側からサポートするために開発された美容腸活パウダーです。

パウダータイプ。

【調査概要】

実施委託先:日本ビジネスリサーチ

調査期間 :2024年6月12日〜6月13日

調査方法 :サービス情報を閲覧した上でのWEB上印象調査

調査対象 :美容腸活パウダーに興味がある40代〜50代美容家 206名

【BIRINKAが支持される理由】

(1) 美容成分+腸活成分の独自配合

私たちは「美と健康は『腸』に宿る」という考えをベースに、単に美容成分だけを配合するのではなく、同時に腸を整える成分も配合し、腸内環境を整えながら効果的・効率的に美容成分を摂ることができるよう独自の配合をしています。

(2) 希少かつ高品質・高濃度の成分

「BIRINKA 美凛華」に配合されている成分は、どれも高品質・高濃度、安心・安全なものにこだわっています。

特に、プラセンタについては、厳格な基準の衛生管理のもとに飼育された北海道産のサラブレッドに限定した馬プラセンタを使用しています。

また、成分の抽出方法にもこだわり、馬プラセンタ原末については独自の方法によってエキスから不純物を取り除き、医薬品原料と同様に、安定的に豊富な有用成分を含む高濃度な粉末にしています。

プラセンタは、数字が大きいほどプラセンタがたくさん入っているように感じますが、大切なのは、含まれている成分の濃度。

高品質・高濃度の成分を、毎日コツコツと摂取することが大切です。

(3) 医師監修

「BIRINKA 美凛華」は、銀座美容外科クリニック院長の近藤 紀子医師と、神奈川歯科大学大学院統合医療教育センター特任教授の川嶋 朗医師の監修のもと、開発されました。

(4) 安心安全

同社の商品は、「GMP」「ISO」の認定工場で製造しています。

原材料の受注から商品の出荷までの作業を適切に管理していますので、安心・安全にお飲みいただけることをお約束します。

(5) 効果を実感

「BIRINKA 美凛華」は、「体や肌で実感できる商品」を目指し開発してきました。

美容成分と腸活成分の独自配合により、体内の毒素・不要物を排出し腸を整えながら、より効果的・効率的に高品質・高濃度の美容成分を体内に吸収・浸透させていくことを目指しました。

配合量についても、米由来のグルコシルセラミドは機能性表示食品に該当する分量を配合しています。

