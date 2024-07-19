ÆüÂæ³¤ÊÝ¤¬¹çÆ±·±Îý¡áË¼ÁíÈ¾ÅçÆîÊý²¡¢Ãæ¹ñÈ¿È¯
¡¡¡ÚÂæËÌ¡¢ËÌµþ»þ»ö¡Û³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÈÂæÏÑ³¤½ä½ð¡Ê³¤ÊÝ¤ËÁêÅö¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦Ë¼ÁíÈ¾ÅçÆîÊý¤Î³¤¾å¤Ç¹çÆ±·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÂæÁÐÊý¤ÎÀ¯ÉÜ¶Ú¤¬£±£¹Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüÂæ¤Ï³¤Æñµß½õ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈó¸ø³«¤Ç¹çÆ±·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼Â»Ü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡Æ±À¯ÉÜ¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¸Æü¤Î·±Îý¤Ç¤ÏÂæÏÑ³¤½ä½ð¤Î½ä»ëÁ¥¡Ö½ä¸î£¹¹æ¡×¤È³¤ÊÝ½ä»ëÁ¥¡Ö¤µ¤¬¤ß¡×¤¬ÁÜº÷¤äµß½õ¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£½ä¸î£¹¹æ¤Ï·±Îý¤ËÀèÎ©¤ÁÅìµþ¹Á¤ËÄäÇñ¤·¡¢Ç³ÎÁ¤ä¿å¡¢¿©ÎÁ¤ÎÊäµë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï·±Îý¼Â»Ü¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï£±£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿È¿ÂÐ¡×¤òÉ½ÌÀ¡£ÆüËÜÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åì¡¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¤Ï³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¹ñ¤¬°Ò°µÅª¹ÔÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÂæ¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥Çõ¤Ï²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç²¤ÇÉÑÈË¤ËÎÎ³¤¤Ø¿¯Æþ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÎ¥Åç¡¦¶âÌçÅçÉÕ¶á¤Ç¤â½ä»ë³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£ÉðÎÏ¹¶·â¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂ¸ºß¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó»öÂÖ¡×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¸½¾õÊÑ¹¹¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¼þÊÕÃÏ°è¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹çÆ±·±Îý¤Ë¤Ï³¤ÊÝ´Ö¤ÇÏ¢·È¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï£¶·î¤Ë¤ÏµþÅÔÉÜ¤ÎÃ°¸åÈ¾Åç²¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤È½é¤á¤Æ¹çÆ±ÁÜº÷µß½õ·±Îý¤ò¼Â»Ü¡£ºòÇ¯£¶·î¤Ë¤â¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È½é¤Î¹çÆ±·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÂæ¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë³Ð½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÁÐÊý¤Ë¶á¤¤³¤°è¤Ç¤ÎµßÆñ³èÆ°¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÈó¸ø³«¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò²áÅÙ¤Ë»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£±£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢³Ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¶¨ÎÏ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ò´Þ¤àÂè»°¹ñ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤âÆüÂæ´Ö¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡