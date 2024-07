マンチェスター・ユナイテッドは18日、リールからDFレニー・ヨロ(18)を獲得したことを発表した。英『BBC』によると、移籍金は6200万ユーロ(約106億円)にもなるという。



18歳ながらもビッグクラブから注目を集めていたヨロ。今夏の去就が注目されてはいたものの、レアル・マドリードへの移籍が濃厚だと考えられていた。選手本人もレアルへの移籍を希望し、来夏フリーで移籍するだろうという見方が多かったなか、ユナイテッドが同選手の争奪レースを大逆転で制した。





