¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯5Ì¾ÍÍ
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª·à¾ì¸ø³«ºÇ¿·ºî¡¢±Ç²è»Ë¾åºÇ¤âÇËÅ·¹Ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¤È¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡¢²á·ã¤Ç¾Ð¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÄ¶Âçºî¡£±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤¬2024Ç¯7·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÀ¤³¦ºÇÂ®¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
½éºî¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤ÈR15»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼«¤é¹¹¿·¤·¤¿2ºî¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó±é¤¸¤ë¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤¬´ñÀ×¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡Èº®¤¼¤ë¤Ê´í¸±¡É¤ÊR»ØÄê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î2¿Í¤¬Ë½¤ì¤Þ¤ï¤ë¡£
º£²ó¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤òÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯ ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Õ±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡ÔÅöÁª¿Í¿ô¡Õ5Ì¾ÍÍ
¢¨É½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢¨Î¢É½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢¨¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó
±þÊçÊýË¡
🤍𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇 𝙋𝙍𝙀𝙎𝙀𝙉𝙏🤍
±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò
5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È😳
¡ü±þÊçÊýË¡
¡(@girlswalkernews)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢Åö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
ÄùÀÚ¡§7·î31Æü(¿å)¤Þ¤Ç
¡ü¾ÜºÙhttps://t.co/Km5qCsRbJc@marvel_jp #¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ä
- 𝙏𝙂𝘾¸ø¼°¥á¥Æ゙¥£¥¢𝙜𝙞𝙧𝙡𝙨𝙬𝙖𝙡𝙠𝙚𝙧(¥«゙¡¼¥ë¥¹゙¥¦¥©¡¼¥«¡¼) (@girlswalkernews) July 19, 2024
£±¡¥girlswalker¸ø¼°X¡Ê@girlswalkernews¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
£²¡¥ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»ØÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç±þÊç´°Î»
¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡Ö@girlswalkernews¡× ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¡¦È¯É½
ÅöÁª¤Ï¡¢±þÊçÄùÀÚ¸å¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤Ë¤Æ·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÅöÁªÄÌÃÎ
ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï±þÊçÄùÀÚ¤«¤é1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢girlswalker¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤¿¤Ïgirlswalker¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È°¸¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÅöÁª¸å¼êÂ³
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¸úÏ¢Íí¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡Ê¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤ËÉ¬¤º°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ãËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤´±þÊç¤ÎºÝ¤Ï¡Ö²¼µ¤´ÍøÍÑµ¬Ìó¡×¤ËÆ±°Õ¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ä
¡¦²¼µ¤Î¾ì¹ç¤ÏÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¡ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡£
2¡ËÅÐÏ¿ÆâÍÆ¤Ëµõµ¶¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£
3¡Ë»ØÄê¤ÎÆü»þ¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡£
¡¦ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÄº¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¡ÊÌ¾Á°¡¢½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æÅù¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÌÅÓÄê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤Ë½¾¤¤¡¢¼è¤ê°·¤¦¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¤ä¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¼õ¿®¤Ë¤«¤«¤ëÄÌ¿®ÎÁ¡¦ÄÌÏÃÎÁ¤Ê¤É¤Ï¡¢±þÊç¼ÔÍÍ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢girlswalker¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕ¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Î¤ß»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÈÍÑ¤ª¤è¤ÓÂè»°¼Ô¤Ø¤Î³«¼¨¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
https://w-tokyo.co.jp/privacy/
ºîÉÊ¾ðÊó
±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù
2024Ç¯7·î24Æü¡Ê¿å¡ËÀ¤³¦ºÇÂ®¸ø³«
¡Ô´ÆÆÄ¡Õ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ì¥ô¥£¡Ê¡Ø¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¬¥¤¡Ù ¡Ø¥Ê¥¤¥È ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ù¡Ë
¡Ô¥¥ã¥¹¥È¡Õ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó
¡ÔÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¡Õ²ÃÀ¥¹¯Ç·¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¡¢ÎÓ¿¿Î¤²Ö¡¢»°¾åÅ¯¡¢°ìÌø¤ß¤ë¡¢¹úÆá¼®Î¤¡¢±ÆÊ¿Î´°ì¡¢ÅèÂ¼ÐÒ
¡Ô¸¶Âê¡Õ¡ØDEADPOOL & WOLVERINE¡Ù
¡ÔUS¸ø³«Æü¡Õ2024Ç¯7·î26Æü
¡ÔÇÛµë¡Õ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Õhttps://marvel.disney.co.jp/movie/deadpool-and-wolverine
© 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
ÉáÄÌ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËË°¤¤Æ¤Ê¤¤¡©
Àï¤¦Æ°µ¡¤ÏÄ¶¸Ä¿ÍÅª¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ê¤Î¡È¥¯¥½ÌµÀÕÇ¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¤ËÀ¤³¦¤ÎÌ¿±¿¤ÏÂ÷¤µ¤ì¤¿¡ª¡©Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡Ä¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ¡È¤¢¤ÎÄÞÌîÏº¡É¡£¥¯¥½¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡È¥¥ì¤ë¤È¥ä¥Ð¤¤ºÇ¶²¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡É¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤¬¡Ä¡£
Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤Î¡Èº®¤¼¤ë¤Ê´í¸±¡É¤Ê£Ò»ØÄê¥Ò¡¼¥í¡¼2¿Í¤¬Ë½¤ì¤Þ¤ï¤ë¡ª¤³¤Î²Æ¥¤¥Á¥Ð¥ó²á·ã¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È♡