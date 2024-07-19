¡ÚÃæÆü¡ÛÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬ÇØÈÖ¹æ£³¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡¡ÅÐ¾ì¶Ê¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤Ë´¿À¼
¡¡À¾Éð¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÃæÆü¡½µð¿ÍÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤ÎÃæÆü¡½ºå¿ÀÀï°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê¡£¼«¿È¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤Ä¹Þ¼¹ä¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢µå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡£Ð£Ì³Ø±à¤Î£²Ç¯¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÎ©Ï²´ÆÆÄ¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£³¤ÎÃæÆü¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Á°²ó¤Î»Ïµå¼°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡£¡ÖÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò±ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¼êÁ°¤«¤éÅê¤¸¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ø¡£»Ïµå¼°¤ò½ª¤¨¤¿À¶¸¶»á¤Ï¤ª¼µ·¤ò¤·¤ÆÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢Î©Ï²¡¢°¤ÉôÎ¾´ÆÆÄ¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶Ç¯¤Ë³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿À¶¸¶»á¡£Á°²ó¤Î»Ïµå¼°¤ÏÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹ß¤ê¤¿µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö¤Þ¤¿¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£