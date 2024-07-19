中国の電力消費量、23年は6.7％増
湖南省益陽市で送電線を架設する作業員。（4月1日、ドローンから、長沙＝新華社記者/陳思汗）
【新華社北京7月19日】中国電力企業連合会はこのほど、北京市で「中国電力業界年次発展報告2024」を発表し、国民経済の改善を受けて、電力消費が前年より増加したと明らかにした。23年の中国の電力消費量は6.7％増の9兆2238億キロワット時で、伸び率は前年より3.1ポイント上昇し、国内総生産（GDP）を1.5ポイント上回った。1人当たりの電力消費量は422キロワット時増の6538キロワット時だった。
電力消費量を産業別にみると、1次産業は急速な伸びを維持し、11.4％増の1277億キロワット時で全体の1.4％を占めた。2次産業は6.5％増の6兆750億キロワット時で65.9％、3次産業は12.2％増の1兆6696億キロワット時で18.1％をそれぞれ占めた。2次産業のうちハイテク・設備製造業では伸び率が11.2％となり、製造業全体を3.8ポイント上回った。
23年末時点の発電設備容量は前年末比14.0％増の29億2224万キロワット。うち水力は2.0％増の4億2237万キロワット、火力は4.2％増の13億9099万キロワット、原子力は2.4％増の5691万キロワット、風力（系統連系ベース）は20.7％増の4億4144万キロワット、太陽光（系統連係ベース）は55.5％増の6億1048万キロワットだった。
23年の発電電力量は6.9％増の9兆4564億キロワット時だった。年初に発生した主要ダムの貯水不足や降水量の少なさが影響し、水力発電による発電量は1兆2859億キロワット時と4.9％減少し、全体の13.6％を占めた。火力は6.4％増の6兆2657億キロワット時で66.3％、原子力は4.1％増の4347億キロワット時で4.6％、風力は16.2％増の8859億キロワット時で9.4％、太陽光は36.7％増の5842億キロワット時で6.2％をそれぞれ占めた。
23年の主要電力企業の投資実行額は24.7％増の1兆5502億元（1元＝約22円）。全国の発電所建設工事の投資実行額は37.7％増の1兆225億元で電力投資全体の66.0％を占めた。うち水力は18.0％増の1029億元、火力は25.6％増の1124億元、原子力は27.7％増の1003億元、風力は36.9％増の2753億元、太陽光は50.7％増の4316億元だった。