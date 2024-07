NewJeansの新曲がSMAPをほうふつとさせると話題に

M世代の韓国エンタメウォッチャー・K-POPゆりこと、K-POPファンのZ世代編集者が韓国のアイドル事情や気になったニュースについてゆるっと本音で語る【K-POPゆりこの沼る韓国エンタメトーク】。韓国エンタメ初心者からベテランまで、これを読めば韓国エンタメに“沼る”こと間違いなし!今回はNewJeansの日本デビュー曲『Supernatural』からK-POPの原点を探る回! 再び脚光を浴びている音楽ジャンル「ニュージャックスウィング」、そして今のK-POPの土台を作った“第1世代”グループの存在についてお話ししていきます。編集担当・矢野(以下、矢野):ゆりこさん、先月末に東京ドームで行われたNewJeansのファンミーティングに行かれたんですよね? いかがでしたか?

韓国で初めてニュージャックスウィングを流行させたのはSMの……

K-POPは最高においしい「ビビンバ(混ぜご飯)」説

K-POPゆりこ(以下、ゆりこ):「NewJeans Fan Meeting 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'」は2日間、皆勤賞です。これまでのK-POPのファンミーティングとは一味違い、通訳も司会もゲームもなし。新鮮でしたし、純粋に音楽ライブとして楽しめました。矢野:僕はチケットが入手できず……日本デビュー曲を聞きながら家で留守番していました。そこでSNSを眺めていたら『Supernatural』がSMAPをほうふつとさせるという投稿を目にしたんですよ。ゆりこさんはどう感じましたか?ゆりこ:私は物心ついたときからSMAPの曲に親しんでいた世代なので、言われてみるとそうかも!と思いました。あと昔のDA PUMPとか。1980年代後半から1990年代初頭にアメリカで流行して、その後J-POPにも影響を与えた「ニュージャックスウィング」という音楽ジャンルの話につながるのですが。ニュージャックスウィングとはバンドメンバーとして活動する傍ら、プロデューサーとしても頭角を現したテディー・ライリーが中心となって発生したブラックミュージックの一種。ヒップホップとR&Bを融合させたビート、細かく跳ねるグルーブが特徴。テディー・ライリーがプロデュースしたボビー・ブラウンの1988年作『Every Little Step』のヒットなどで広く知れ渡った。以降、このビートを取り入れるアーティストやプロデューサーが急増した。参考:Apple Music「ニュージャックスウィング ベスト」矢野:ではそのニュージャックスウィングは日本から韓国へ広まったのでしょうか、それともアメリカから直接? NewJeansの新曲はかつてのJ-POPから影響を受けたものだと思いますか?ゆりこ:正直なところ、ニュージャックスウィングが日本で流行した時代は私もまだ子どもでしたし、当時の韓国の状況も見ていないので断言できないです。だからこそ知りたくて、韓国の報道を中心にいろいろ探ってみました。すると興味深い記事が見つかりました。NewJeansの『Supernatural』がH.O.T.やS.E.S.など、いわゆるK-POP“第1世代”グループをほうふつとさせるという内容なんです。矢野:韓国では自国の昔のアイドルに似ていると言われているということですね。つまり、韓国でもかつてニュージャックスウィングを取り入れたアーティストはいたのですね。ゆりこ:はい。ある年代以上の日本人がSMAPを思い出したように、韓国人はH.O.T.、S.E.S.を懐かしんだ模様です。育った国や世代によって脳裏に浮かぶアーティスト、曲はまちまちなのかもしれません。アメリカの中高年が『Supernatural』を聞けばボビー・ブラウンを思い出すでしょうし、若者はブルーノ・マーズのほうがピンとくるかもしれない。矢野:H.O.T.とS.E.S.はたまに名前を目にするのですが、K-POPの元祖アイドルとして必ず名前が挙がるグループですよね。ゆりこ:曲を聞いたことがなくても存在を知っている人は多いですよね。H.O.T.の衣装や振り付け、S.E.S.の『I'm Your Girl』を聞くと、NewJeansの『Supernatural』と通じるものを感じます。NewJeansの『Supernatural』は音楽プロデューサーの250(イオゴン)が、ファレル・ウィリアムスが日本人歌手Manamiに書いた『Back of My Mind』という曲をサンプリングしていますので、直接H.O.T.やS.E.S.の曲を……というわけではありません。しかし、1982年生まれの250(イオゴン)がその時代の音楽から影響を受けていないはずはないと考えます。1979年生まれのミン・ヒジンさんは言わずもがな。彼女は元SMエンターテインメント(以下、SM)のスタッフですし、先日Instagramに上がったS.E.S.のメンバーとの写真を見れば関係性も一目瞭然です。矢野:自分が子どもの頃に親の運転する車の中で流れていた曲を大人になってもよく覚えていて、自然と口ずさんでしまうように、自身が育ってきた環境、音楽は今にもいろいろな影響を与えている気がします。『Back of My Mind』を聞いてから『Supernatural』を聞くと、また新しい発見がありそうです。ゆりこ:そしてさらに探っていくと面白い事実が分かりました。韓国で初めてニュージャックスウィングを取り入れてヒットさせたアーティストもSM発の初代ユニットだったんです。矢野:あれ? H.O.T.とS.E.S.が初代ではないんですか? あとBoAさんとか。ゆりこ:正確にいうと、SMの前身、SM企画時代の話ですが、DEUX(デュース)という2人組が先に1990年代前半にデビューしていたそうなのです。DEUXの曲は今でもSpotifyで聞けますし、YouTubeに当時の映像が上がっています。私も今回お話しするにあたって見てみたのですが、1990年代前半にこういった曲とダンスはなかなかセンセーショナルだっただろうなと予想できます。矢野:ちょうど日本でSMAPが若手アイドルとして活躍していた頃、韓国でもそういった音楽をやっていたアーティストがいたんですね。しかもまさかのSM発。いわゆる“ザ・SMミュージック”とは対極のスタイルなのが意外です。ゆりこ:面白いですよね。そしてニュージャックスウィングの特徴的なステップ、韓国語では「うさぎダンス(トッキ チュム)」って呼ぶそうなんですよ。ただの偶然かもしれませんが、うさぎがモチーフのNewJeansにピッタリすぎませんか?矢野:うさぎたちによるうさぎダンス。まさにNewJeansが挑戦すべきジャンルだったんですね(笑)。ミュージックビデオの中でもけがをしたヘインさんの代わりに、うさぎの仮面をかぶったダンサーさんが踊っていました。ゆりこ:ミュージックビデオの雰囲気もレトロでかわいいですよね。昔のカラオケみたいな質感の映像からスタートして。あと、最後に付け加えておきたいのがYGエンターテインメントの創業者、ヤン・ヒョンソクさんが所属していた「ソテジワアイドゥル」というグループもK-POPにブラックミュージックを取り入れた存在として外せないということです。“餅ゴリ”でおなじみJ.Y. ParkさんもアメリカのR&B、ソウルを韓国風に体現したアーティストです。いずれにしてもK-POPとブラックミュージックは切っても切り離せない関係にある。矢野:ということは、NewJeansの新曲はJ-POPからの影響というより、アメリカの影響を受けた昔のK-POP由来ということなのでしょうか? これまでの話を聞く限り。ゆりこ:うーん。昔のアメリカ、韓国の要素はベースにあるとして、日本の要素もゼロだとは言い難い。日本デビュー曲ですしね。ブランディングが緻密で巧みなADORのことですから、市場との親和性はきちんと考慮しているでしょう。そして今回のNewJeansに限った話ではありませんが、DEUXの前には日本の少年隊を参考に結成されたといわれるユニット「ソバンチャ(消防車の意)」がいました。K-POPの黎明期には少なからずJ-POPの影響があったと思います。彼らの曲、日本のバラエティ番組を通じて一時期はやったんですよ、『オジャパメン(原曲名:オジェパメ イヤギ)』って。覚えていますか?矢野:ごめんなさい。僕、まだ赤ちゃんだったと思います。いや、まだ生まれていないかもしれません。ゆりこ:……(しばし絶句)そうか、そうですよね。次回もK-POPとブラックミュージックの深い関係性についてお話ししようと思うのですが、アメリカの音楽の影響は第一にあると思います。そしてK-POPの土台を築いた1990年代の韓国アーティストの存在も無視できません。その上で、音楽市場の大きな隣国・日本のJ-POPが韓国でこっそり親しまれ、研究されていたのも否定できない事実。私の持論ですが、韓国はあらゆるビジネスにおいて「ビビンバ作りがうまい国」だと思っているんです。矢野:ビビンバ? あのおいしい韓国料理の?ゆりこ:そうです。「ビビンバ」は正確にいうと「ピビン(混ぜられた)+パプ(ご飯)」、つまり混ぜご飯なんです。韓国の文化、特にK-POPはあらゆる国や時代、ジャンルのカッコいい要素を集めて、混ぜて、そして最後に自国ならではのオリジナリティーを加えたり、余分なものを引いたりする。「素材集めと取捨選択」と「味付け」が天才的にうまい! 映画もドラマもファッションも、そうやって発展してきたように感じます。矢野:その最先端がNewJeansなのかもしれませんね。楽曲そのものはもちろん、ミュージックビデオやファッションなどにも新しさと懐かしさを“同時に”感じます。そしていやらしくない程度に新旧が混ざっているのがすごい。幅広い年齢層に響いている要因のひとつかもしれません。ゆりこ:K-POPの歴史、面白いですよね。私も知りたいことがまだまだあるので、リサーチしようと思います。【ゆるっとトークをお届けしたのは……】K-POPゆりこ:韓国芸能&カルチャーについて書いたり喋ったりする「韓国エンタメウォッチャー」。2000年代からK-POPを愛聴するM世代。編集者として働いた後、ソウル生活を経験。編集担当・矢野:All Aboutでエンタメやメンズファッション記事を担当するZ世代の若手編集者。物心ついた頃からK-POPリスナーなONCE(TWICEファン)&MOA(TOMORROW X TOGETHERファン)。