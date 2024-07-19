ÆüËÜ¥Ï¥àËüÇÈÃæÀµ¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¡×¾×·â¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡¼ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê19Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ø¼°X¤¬»î¹çÁ°¤ÎÀ¼½Ð¤·É÷·Ê¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÀËüÇÈÃæÀµ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÀ¼½Ð¤·¤ÏËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¡ª¡Øµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡Ù¡×¤È¤Î¾Ò²ðÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ß¿Ø¤òÁÈ¤à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Ê¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ±û¤Ë¤¤¤ëËüÇÈ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ê¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿È±¤Ë"¥¤¥á¥Á¥§¥ó"¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¿å¿§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÝ¤À¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤ÄÈ±¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÃíÌÜ¡£¡ÖºùÌÚ²ÖÆ»¡¼¥«¡¼¥ÉÆ¬ ÀäÂÐ¾¡¤Ä¤¾¤©¡×¡Ö¤Þ¤ó¤Á¤å¡¼µ¤¹ç¤¤Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¾Ð¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¤«¤Ê¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£