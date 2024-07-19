U-19ÆüËÜÂåÉ½¹ñÆâ¹ç½É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹â3À¤Âå¤«¤é3¿Í¡¢Âç³ØÀ¸¤Ï8¿Í¤òÁª½Ð
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï19Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¦U-19ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ç½É¤Ï22Æü¤«¤é4Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯À¸À¤Âå¤ÎMF»³ËÜ¾æ°Î(ÅìµþV)¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¡¢MFÀ¾¸¶¸»¼ù(À¶¿å¥æ¡¼¥¹)¤ò¾·½¸¡£DF±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)¤éÂç³ØÀ¸¤¬8¿ÍÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦GK
ÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)
¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)
¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø(Ì¾¸Å²°)
¢¦DF
úÉ¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç)
°ð³ÀÆÆ»Ö(ÌÀ¼£Âç)
ÃÓÅÄ½ÕÂÁ(ÃÞÇÈÂç)
±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
¢¨»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)
ÎÓÁÕÂÀÏ¯(Áá°ðÅÄÂç)
ËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó(¿À¸Í)
´îÂ¿°íÌé(µþÅÔ)
Ãæ¸÷³ðÂ¿(Ãæ±ûÂç)
ËÌÅç°êºÈ(Ä»À´)
¢¦MF
Ê¿²ìÂç¶õ(µþÅÔ)
ÊÝÅÄ·ø¿´(ÂçÊ¬)
×¢°æÍö¿Í(ÃÞÇÈÂç)
¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)
ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî)
¸¶¹¯²ð(»¥ËÚ)
»³ËÜ¾æ°Î(ÅìµþV)
º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)
À¾¸¶¸»¼ù(À¶¿å¥æ¡¼¥¹)
¢¦FW
çÕ¶¶µþÂÁ(°¦É²)
¿ÀÅÄÁÕ¿¿(ÀîºêF)
¢¨»Ô¸¶¤Ï¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤Ç22Æü¤È23Æü¤Î¤ß»²²Ã
¡¡¹â¹»3Ç¯À¸À¤Âå¤ÎMF»³ËÜ¾æ°Î(ÅìµþV)¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¡¢MFÀ¾¸¶¸»¼ù(À¶¿å¥æ¡¼¥¹)¤ò¾·½¸¡£DF±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)¤éÂç³ØÀ¸¤¬8¿ÍÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦GK
ÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)
¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)
¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø(Ì¾¸Å²°)
¢¦DF
°ð³ÀÆÆ»Ö(ÌÀ¼£Âç)
ÃÓÅÄ½ÕÂÁ(ÃÞÇÈÂç)
±öÀîºùÆ»(Î®ÄÌ·ÐºÑÂç)
¢¨»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)
ÎÓÁÕÂÀÏ¯(Áá°ðÅÄÂç)
ËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó(¿À¸Í)
´îÂ¿°íÌé(µþÅÔ)
Ãæ¸÷³ðÂ¿(Ãæ±ûÂç)
ËÌÅç°êºÈ(Ä»À´)
¢¦MF
Ê¿²ìÂç¶õ(µþÅÔ)
ÊÝÅÄ·ø¿´(ÂçÊ¬)
×¢°æÍö¿Í(ÃÞÇÈÂç)
¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)
ÀÐ°æµ×·Ñ(¾ÅÆî)
¸¶¹¯²ð(»¥ËÚ)
»³ËÜ¾æ°Î(ÅìµþV)
º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)
À¾¸¶¸»¼ù(À¶¿å¥æ¡¼¥¹)
¢¦FW
çÕ¶¶µþÂÁ(°¦É²)
¿ÀÅÄÁÕ¿¿(ÀîºêF)
¢¨»Ô¸¶¤Ï¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤Ç22Æü¤È23Æü¤Î¤ß»²²Ã