¡ÖÂçÃÑ¤µ¤é¤·¡×ÅÏÆÈÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿¡ÈÆüËÜºÇ¹â¤ÎºÍÇ½¡É¤ÎÂáÊá¤Ë´Ú¹ñ¤â¾×·â¡ª°ÜÀÒÀè¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½MF
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÂáÊá¤Ë¡¢¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤â¶Ã¤¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë´Ú¹ñ¿Í¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ï7·î19Æü¡¢¡Ö¡È¥Þ¥¤¥ó¥Ä°ÜÀÒ¡ÉÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾×·âÅª¤Ê¡ØÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿ÂáÊá¡Ù»ö·ï¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿JFA²ñÄ¹¡ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¶µ°é¤¬É¬Í×¤À¡É¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢14Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿º´Ìî³¤½®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Î»ö·ï¤ò¸½ÃÏ¤ÇÊóÆ»¡£º´ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¡¢µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º´ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï14ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È£²¿Í¤È¤È¤â¤ËÊ¸µþ¶è¡¦ÅòÅç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç30Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÅÏÆÈÌÜÁ°¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡ØOSEN¡Ù°Ê³°¤Ë¤â¡¢
¡ÖÆü¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñ²ÈÂåÉ½¡¦º´Ìî¡¢ÀË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Î¾×·â¡×¡Ê¡Ø¥½¥¦¥ë¿·Ê¹¡Ù¡Ë
¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÄ¹¡¢º´ÌîÀË½¹Ô»ö·ï¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡È°ä´¸¡¢Áª¼êÃÄ¶µ°é¶¯²½¡É¡×¡Ê¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡Ù¡Ë
¡Ö¡È¾×·â¡ÉÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡ÈÂçÃÑ¤µ¤é¤·¡É···ÂÄÂÛ¤ÎÂ¥¤·¤ËÂ³¤¤¤ÆÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Þ¤Ç¡Ä¡È¥Þ¥¤¥ó¥ÄÆþÃÄ¡Éº´Ìî¡¢Åìµþ¤ÇÂáÊá¡×¡Ê¡Ø¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ù¡Ë
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ªÆüËÜºÇ¹â¤ÎºÍÇ½¡¢¤ï¤º¤«14Æü¤Ç¡È¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡É¢ª¡ÈÆàÍî¤ÎÆ»¤òÊâ¤¯¡É¡Ä ¡Ö½¸ÃÄÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡×¡×¡Ê¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡Ù¡Ë
¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Æþ¤ê¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¡¢²¤½£¿Ê½Ð¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÆÍÁ³¡ÄÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡×¡Ê¡Ø¥Õ¥©¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¡Ù¡Ë
¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¡È²¼È¾¿È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â
º´Ìî¤Î°ÜÀÒÀè¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¡Ê31¡Ë¤¬¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÀ´ØÏ¢ÌäÂê¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÆþÃÄ¤Çº£²Æ¡¢¥¥à·¥ß¥ó¥¸¥§¤ÎÆ±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£ÍÎµ±¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯¡¢Îø¿Í¤Ë2ÅÙ¤âÃæÀä¤ò´«¤á¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢»ÊË¡¼êÂ³¤¤òÆ§¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Öº£Ç¯1·î¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°ËÅì½ãÌéÁª¼ê¤¬Â¾¤ÎÃËÀ¤È¤â¤Ë½÷À¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤«¤éÂà½Ð¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ËÅì¤Ïº£¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¥é¥ó¥¹¤ÇÀµ¾ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶áÇ¯µ¯¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¡È²¼È¾¿È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤òÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Çº´ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ïºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤È¤Ï¶¡½Ò¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂçÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸ÉôK¡Ë