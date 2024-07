杉山清貴&オメガトライブの40周年プロジェクトを締めくくるラストアイテムとして、『REMIX COMPLETE BOX』が9月11日にリリースされることが発表となった。杉山清貴&オメガトライブは、1983年4月シングル『サマーサスピション』でバップよりメジャーデビュー。シングル7作品、アルバム5作品をリリースしてその活動を終えた。“杉山清貴&オメガトライブ 40周年プロジェクト”では作曲家・林哲司 総監修のもと、オリジナルアルバム5作品のマスター音源を最新技術でリミックス。2021年9月発売の『AQUA CITY REMIX』を皮切りに、全てのオリジナルアルバムが現代ミックスで生まれ変わる。

■S.Kiyotaka & Omegatribe 40th Anniversary『REMIX COMPLETE BOX』



2024年9月11日(水)VPCC-87129 ¥15,000(税抜 \13,636)・Blu-spec CD 6枚組BOX・豪華80Pブックレット封入予約リンク:https://VAP.lnk.to/40th_REMIXBOX▼内容:・林哲司総監修 杉山清貴&オメガトライブ40周年記念企画 REMIXついに完結・リミックスアルバム5作品に加え、リミックスしたシングル音源14曲を1枚に収録した「Single‘s History REMIX PLUS」含む、全6枚組の豪華BOX・全6枚のリミックスアルバムはBOX用インナージャケットにリメイク・80ページに渡るブックレットには、杉山清貴&オメガトライブの秘蔵写真をはじめ、REMIXプロジェクト中心人物たちによる座談会の模様を掲載(座談会メンバー:総監修 林哲司×Mixerʼs Lab内沼映二×Mixerʼs Lab三浦瑞生)【収録曲】※全てREMIXした音源▼Disc1:AQUA CITY REMIX01. SUMMER SUSPICION02. PADDLING TO YOU03. MIDNIGHT DOWN TOWN04. LIGHT MORNING05. UMIKAZE TSUSHIN 海風通信06. TRANSIT IN SUMMER07. TRADE WIND08. SEXY HALATION09. ALONE AGAIN10. SUMMER SUSPICION Re-Arranged ver. ※BONUS TRACK▼Disc2:Rivers' Island Remix01. River's Island02. Asphalt Lady03. Do It Again04. Saturday’s Generation05. 君のハートはマリンブルー06. 最後のナイト・フライト07. Because08. Rainy Harbor Light09. Silent Romance10. SAIGO NO NIGHT FLIGHT 86 ※BONUS TRACK▼Disc3:NEVER ENDING SUMMER REMIX01. Misty Night Cruising02. Eastern Railroad03. Twilight Bay City04. Riverside Hotel05. Stay The Night Forever06. Never Ending Summer I07. Never Ending Summer II08. Never Ending Summer III09. Never Ending Summer IV 〜 Prolog10. Never Ending Summer I Ballade Version ※BONUS TRACK▼Disc4:ANOTHER SUMMER REMIX01. ROUTE 13402. DEAR BREEZE03. FUTARI NO NATSU MONOGATARI -NEVER ENDING SUMMER-04. TOI HITOMI05. SCRAMBLE CROSS06. MAYONAKA NO SCREEN BOARD07. AI NO SHINKIRO08. YOU'RE LADY, I'M A MAN09. THE END OF THE RIVER10. SCRAMBLE CROSS Urban ※BONUS TRACK▼Disc5:FIRST FINALE REMIX01. ガラスのPALM TREE02. 夕凪通信03. NOVEMBER BLUE04. REMEMBER THE BRIGHTNESS05. 霧のDOWN TOWN06. PLATONIC DANCER07. 二度目のイヴ08. 君はIN THE RAIN09. FIRST FINALE10. FIRST FINALE - Reprise ※BONUS TRACK▼Disc6:Single's History REMIX PLUS01. 君のハートはマリンブルー02. ROLLING MEMORIES03. ふたりの夏物語-NEVER ENDING SUMMER-04. JOANNA05. サイレンスがいっぱい06. アスファルト・レディ07. 愛を巻き戻して08. SUMMER SUSPICION09. FAREWELL CALL10. RIVERSIDE HOTEL11. A.D.195912. 渚のSea-dog13. LONELY RUNNER14. ガラスのPALM TREE●CD購入者特典・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典:「REMIX COMPLETE BOX」オリジナル・ポストカード(2枚組)・Amazon.co.jpオリジナル特典:「REMIX COMPLETE BOX」メガジャケ・タワーレコードオリジナル特典:40thロゴ入りサーフボード型キーホルダー・VAP STOREオリジナル特典:「Single's History REMIX PLUS」オリジナル・ジャケットステッカー※VAP STOREのみ共通特典とのW特典になります。※オリジナル特典対象店舗では、共通特典「REMIX COMPLETE BOX」オリジナルポストカード(2枚組)は対象外となります(VAP STORE除く)。※一部取り扱いの無い店舗・インターネット販売サイトもございます。※特典付与の対象商品については各法人・ECサイトまたは店舗にてご確認ください。※特典はなくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。