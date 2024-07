布袋寅泰の最新曲にして、TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』オープニングテーマ「Another World」が7月26日に配信リリースされることが決定した。これにともなって同楽曲ミュージックビデオも公開となっている。TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックスの人気シリーズキャラクターが集結したスーサイド・スクワッドを原作とした完全新作オリジナルアニメだ。TVアニメ製作発表と同時に、監督は長田絵里、キャラクターデザイン原案は天野明という世界的布陣と、アメコミや異世界のコラボが発表され、大きな反響を呼んだ。そんなTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』のオープニングテーマを務めるのが「Another World」となる。

■配信シングル「Another World」



2024年7月26日(金)配信開始配信リンク:https://Hotei.lnk.to/anotherworldPR※TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」オープングテーマSuicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2024 Warner Bros. Japan LLC