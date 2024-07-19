ライブ配信詳細



タイトル：「後藤輝基“ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆!」日時会場：2024年7月26日(金)※ツアーファイナル 開場18時 開演19時会場：ヒューリックホール東京アーティスト：後藤輝基/藤井隆バンド：冨田謙(Key)、奥田健介(Gt)、小松シゲル(Dr)、南條レオ(Ba)チケット：SOLD OUT・ライブ配信配信期間：2024年8月2日(金)19時〜8月12日(月・祝)23時59分チケット：￥2,000(税込)視聴チケット販売期間： 7月19日(金)18時〜8月12日(月)20時購入URL：https://eplus.jp/slenderierecord/タイトル：「SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD 2024」日時会場：2024年7月27日(土) 開場16時30分 開演17時30分会場：ヒューリックホール東京出演：藤井隆/早見優/椿⻤奴/レイザーラモンRG/後藤輝基/川島明/tofubeats/DJ Michele Sorry/KOJI 1200(今田耕司) バンド:冨田謙(Key)、奥田健介(Gt)、小松シゲル(Dr)、南條レオ(Ba)チケット：SOLD OUT・ライブ配信配信期間：2024年8月3日(土)17時30分〜8月12日(月・祝)23時59分チケット：￥3,000(税込)視聴チケット販売期間：7月19日(金)18時〜8月12日(月)20時購入URL：https://eplus.jp/slenderierecord/