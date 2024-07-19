藤井隆主宰 音楽レーベル「SLENDERIE RECORD」10周年記念イベントにKOJI 1200(今田耕 司)出演。ライブ配信も決定
7月27日にヒューリックホール東京にて開催される、藤井隆主宰の音楽レーベル「SLENDERIE RECORD」10周年を記念した＜SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD＞。
本イベントにKOJI 1200(今田耕 司)の出演が決定した。KOJI 1200は10周年を記念して、8月7日に発売するシングルCD BOX 「SLENDERIE RECORD 10YEARS 10SINGLES」でサウンドプロデュースにTOWA TEI、作詞に音葉(鈴木京 香)を迎え新曲「Shining Star」を発表する。
さらに同公演と、前日7月26日開催の＜後藤輝基“ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆!＞のファイナル公演の模様が、イープラス Streaming+にて後日配信される。チケットは7月19日18時から発売開始。
ライブ配信詳細
タイトル：「後藤輝基“ホイップ”ツアー2024 plus 藤井隆!」
日時会場：2024年7月26日(金)
※ツアーファイナル 開場18時 開演19時
会場：ヒューリックホール東京
アーティスト：後藤輝基/藤井隆
バンド：冨田謙(Key)、奥田健介(Gt)、小松シゲル(Dr)、南條レオ(Ba)
チケット：SOLD OUT
・ライブ配信
配信期間：2024年8月2日(金)19時〜8月12日(月・祝)23時59分
チケット：￥2,000(税込)
視聴チケット販売期間： 7月19日(金)18時〜8月12日(月)20時
購入URL：https://eplus.jp/slenderierecord/
タイトル：「SLENDERIE RECORD 10th ANNIVERSARY MUSIC AWARD 2024」
日時会場：2024年7月27日(土) 開場16時30分 開演17時30分
会場：ヒューリックホール東京
出演：藤井隆/早見優/椿⻤奴/レイザーラモンRG/後藤輝基/川島明/
tofubeats/DJ Michele Sorry/KOJI 1200(今田耕司) バンド:冨田謙(Key)、奥田健介(Gt)、小松シゲル(Dr)、南條レオ(Ba)
チケット：SOLD OUT
・ライブ配信
配信期間：2024年8月3日(土)17時30分〜8月12日(月・祝)23時59分
チケット：￥3,000(税込)
視聴チケット販売期間：7月19日(金)18時〜8月12日(月)20時
購入URL：https://eplus.jp/slenderierecord/