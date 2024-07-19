THE ORAL CIGARETTES主催＜PARASITE DEJAVU 2024＞DAY2にcoldrain
THE ORAL CIGARETTESが10月5日・6日に大阪・泉大津フェニックスにて主催イベント＜PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜＞を開催。DAY2はオムニバス形式のイベントとして開催され、本日第六弾出演者としてcoldrainの出演が発表となった。
THE ORAL CIGARETTESとcoldrainはこれまでお互いの主催ツアーに出演し合い、親交を深めてきた。オーラルはcoldrainの主催フェス＜BLARE FEST.＞にも出演したことがあり、今回はcoldrainを招く形となった。
チケットは、7月28日までオフィシャル6次先行受付中だ。
＜THE ORAL CIGARETTES「PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜」＞
DAY1 ONE MAN SHOW
2024年10月5日（土）開場15:30 / 開演 17:00
出演：THE ORAL CIGARETTES
DAY2 OMNIBUS SHOW
2024年10月6日（日）開場 9:30 / 開演 11:00
出演：THE ORAL CIGARETTES / HEY-SMITH / SiM / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / The BONEZ / go!go!vanillas / coldrain and more
・チケット
1日券：10/5 ￥7,800 10/6 ￥8,800
2日通し券：￥16,000
【オフィシャル6次先行】
受付期間：7月19日18:00〜7月28日23:59まで
受付URL：https://eplus.jp/tocpd-of6/
【イベント特設ページ】
https://theoralcigarettes.com/feature/parasite_dejavu
関連リンク
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