BAE173、今年最後の日本ファンミーティングを8月に東京・大阪で開催！

BAE173が、8月に大阪、東京でファンミーティングを開催する。BAE173は5枚目のミニアルバム「NEW CHAPTER:LUCEAT」を発売し、タイトル曲「Fifty-Fifty」および未公開曲「WHAT」の活動を成功させた。また、5月には韓国を皮切りに、日本、インドネシア、ジャカルタ、そしてマカオでファンコンサート「2nd FAN CONCERT:POLARIS」を終え、全世界のファンにとって忘れられない感動の瞬間をプレゼントした。

メンバーのチームワークと実力を兼ね備えた華麗なパフォーマンスで、大きな存在感を見せたBAE173が、8月21日に大阪、8月24日に東京にて、2024年度最後のファンミーティングを開催することが決定した。今年は、今回のファンミーティングを最後に、ファンの歓声の中でさらに進化した素敵な姿で、テレビを通してBAE173のかっこいい姿を見ることができる。今年日本で最後となるファンミーティングで、さらに成長したステージを披露する予定であり、多くの特典会も用意されている。BAE173と一緒に大切な時間を作ってみてはいかがだろうか。

■公演概要

「BAE173 Last fan meeting in 2024-See you on TV-」

大阪公演

2024年8月22日(木)

1部 開場12:30/ 開始13:00予定

2部 開場17:30/ 開始18:00予定

会場:大阪アゼリア大正ホール



東京公演

2024年8月24日(土)

1部 開場12:30/ 開始13:00予定

2部 開場16:30/ 開始17:00予定

会場:昭和大学上條記念館 上条ホール



主催:POCKETDOL STUDIO

主管:JS Media合同会社

企画・制作:JS Media合同会社



<チケット価格>

料金:\11,000(税込、全席ランダム指定席)

※お一人様各公演4枚まで申込み可

※未就学児童入場不可

※座席確保は入金先着順となりますが、座席番号はランダムとなります。

※予定枚数に達し次第、受付は終了となります。

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売禁止

※注文・入金確認はこちらから確認できます。

※グッズ販売に関しては今後お知らせ致します。



<チケット受付>

【JUSE、ぴあ、ローソンチケット先行販売・一般販売】

1)JUSE先行受付期間

2024年7月19日(水)20時〜2024年7月28日(日)23:59

振込期限:2024年7月29日(月)15:00



2)プレイガイド一般販売(PINコード 販売前に告知)

2024年8月2日(金)10時〜チケットなくなり次第終了



<お申込みに関する注意事項>

※公演・日時・枚数はよくご確認いただいてから、ご購入をお願いいたします。決済完了後のキャンセル・申込内容の変更などは行っておりません。

※チケットは郵便局より簡易書留にて配送となります。必ず日本国内住所、繫がる電話番号、有効なメールアドレスのご登録をお願い致します。

※チケット番号はコンピューターによるランダム抽選となります。座席番号等に関するお問い合わせには対応致しかねますので、予めご了承ください。



【チケットに関する問い合わせ】

株式会社JUSETICKET

TEL : 03-6228-0851

MAIL : juseticket@gmail.com

平日10:00〜17:00、土曜10:00〜14:00

※日曜・祝日は休み



【公演に関する問い合わせ】

JS Media合同会社 MAIL : jsmedia2020@yahoo.co.jp



