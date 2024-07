J2終盤の日程が発表! 熾烈な昇格争いが終盤戦で直接対決も【明治安田J2リーグ】

Jリーグは19日、2024シーズンの明治安田J2リーグの試合日程を発表した。今回は第30節から最終節までの日程が発表。YBCルヴァンカップで勝ち上がっているヴァンフォーレ甲府、天皇杯で勝ち上がっているV・ファーレン長崎、レノファ山口FC、愛媛FC、ヴァンフォーレ甲府、大分トリニータ、ジェフユナイテッド千葉の一部試合は確定していない。J2は、第24節を終えた時点で清水エスパルスが首位に立っており、勝ち点差1の2位に V・ファーレン長崎が追いかける状況。さらに勝ち点差1で横浜FCが3位につけており、自動昇格権2枠の熾烈な争いが繰り広げられている。

【2024シーズン明治安田J2リーグ日程】【第30節】※ルヴァンカップ プライムラウンド準々決勝に出場するクラブの試合は、9/11(水) or 9/25(水)に開催する可能性9/7(土)《18:30》清水エスパルス vs V・ファーレン長崎[IAIスタジアム日本平]《19:00》ザスパ群馬 vs ベガルタ仙台[正田醤油スタジアム群馬]ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック[フクダ電子アリーナ]藤枝MYFC vs 栃木SC[藤枝総合運動公園サッカー場]レノファ山口FC vs 徳島ヴォルティス[維新みらいふスタジアム]愛媛FC vs 横浜FC[ニンジニアスタジアム]大分トリニータ vs モンテディオ山形[レゾナックドーム大分]鹿児島ユナイテッドFC vs いわきFC[白波スタジアム]9/8(日)《18:00》ファジアーノ岡山 vs ブラウブリッツ秋田[シティライトスタジアム]9/11(水) or 9/25(水)《19:00》ヴァンフォーレ甲府 vs ロアッソ熊本[JIT リサイクルインク スタジアム]【第31節】9/14(土)《18:00》ベガルタ仙台 vs 藤枝MYFC[ユアテックスタジアム仙台]《18:30》清水エスパルス vs レノファ山口FC[IAIスタジアム日本平]《19:00》ブラウブリッツ秋田 vs ジェフユナイテッド千葉[ソユースタジアム]モンテディオ山形 vs ザスパ群馬[NDソフトスタジアム山形]ファジアーノ岡山 vs 愛媛FC[シティライトスタジアム]徳島ヴォルティス vs 大分トリニータ[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]9/15(日)《16:00》いわきFC vs V・ファーレン長崎[ハワイアンズスタジアムいわき]《18:00》横浜FC vs ヴァンフォーレ甲府[ニッパツ三ツ沢球技場]鹿児島ユナイテッドFC vs ロアッソ熊本[白波スタジアム]《19:00》栃木SC vs 水戸ホーリーホック[カンセキスタジアムとちぎ]【第32節】9/21(土)《18:00》ベガルタ仙台 vs ヴァンフォーレ甲府[ユアテックスタジアム仙台]横浜FC vs 大分トリニータ[ニッパツ三ツ沢球技場]愛媛FC vs モンテディオ山形[ニンジニアスタジアム]ロアッソ熊本 vs ブラウブリッツ秋田[えがお健康スタジアム]《19:00》ジェフユナイテッド千葉 vs レノファ山口FC[フクダ電子アリーナ]9/22(日・祝)《14:00》水戸ホーリーホック vs ファジアーノ岡山[ケーズデンキスタジアム水戸]V・ファーレン長崎 vs ザスパ群馬[トランスコスモススタジアム長崎]《14:30》藤枝MYFC vs 清水エスパルス[藤枝総合運動公園サッカー場]《18:00》徳島ヴォルティス vs いわきFC[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]《19:00》栃木SC vs 鹿児島ユナイテッドFC[栃木県グリーンスタジアム]【第33節】9/28(土)《16:00》ヴァンフォーレ甲府 vs モンテディオ山形[JIT リサイクルインク スタジアム]《18:00》清水エスパルス vs 横浜FC[国立競技場]鹿児島ユナイテッドFC vs 水戸ホーリーホック[白波スタジアム]《19:00》大分トリニータ vs 藤枝MYFC[レゾナックドーム大分]9/29(日)《14:00》ブラウブリッツ秋田 vs 徳島ヴォルティス[ソユースタジアム]ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎[シティライトスタジアム]レノファ山口FC vs ベガルタ仙台[セービング陸上競技場]《15:30》いわきFC vs 栃木SC[ハワイアンズスタジアムいわき]《18:00》ザスパ群馬 vs ロアッソ熊本[正田醤油スタジアム群馬]愛媛FC vs ジェフユナイテッド千葉[ニンジニアスタジアム]【第34節】10/5(土)《14:00》ジェフユナイテッド千葉 vs ザスパ群馬[フクダ電子アリーナ]ヴァンフォーレ甲府 vs ファジアーノ岡山[JIT リサイクルインク スタジアム]《17:00》藤枝MYFC vs いわきFC[藤枝総合運動公園サッカー場]10/6(日)《14:00》モンテディオ山形 vs レノファ山口FC[NDソフトスタジアム山形]水戸ホーリーホック vs 清水エスパルス[ケーズデンキスタジアム水戸]栃木SC vs 愛媛FC[栃木県グリーンスタジアム]横浜FC vs 鹿児島ユナイテッドFC[ニッパツ三ツ沢球技場]V・ファーレン長崎 vs 大分トリニータ[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]ロアッソ熊本 vs 徳島ヴォルティス[えがお健康スタジアム]《15:00》ベガルタ仙台 vs ブラウブリッツ秋田[ユアテックスタジアム仙台]【第35節】10/19(土)《13:55》鹿児島ユナイテッドFC vs 愛媛FC[白波スタジアム]《14:00》ベガルタ仙台 vs 横浜FC[ユアテックスタジアム仙台]ジェフユナイテッド千葉 vs ヴァンフォーレ甲府[フクダ電子アリーナ]10/20(日)《13:00》ブラウブリッツ秋田 vs V・ファーレン長崎[ソユースタジアム]《13:10》清水エスパルス vs モンテディオ山形[IAIスタジアム日本平]《14:00》ザスパ群馬 vs 栃木SC[正田醤油スタジアム群馬]ファジアーノ岡山 vs いわきFC[シティライトスタジアム]徳島ヴォルティス vs 藤枝MYFC[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]大分トリニータ vs 水戸ホーリーホック[レゾナックドーム大分]《15:00》ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC[えがお健康スタジアム]【第36節】※第104回天皇杯準決勝に出場するクラブの試合は、10/30(水)に開催10/26(土)《13:50》いわきFC vs 水戸ホーリーホック[ハワイアンズスタジアムいわき]《14:00》藤枝MYFC vs ジェフユナイテッド千葉[藤枝総合運動公園サッカー場]10/27(日)《13:00》V・ファーレン長崎 vs 鹿児島ユナイテッドFC[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]《14:00》ブラウブリッツ秋田 vs 大分トリニータ[ソユースタジアム]モンテディオ山形 vs ロアッソ熊本[NDソフトスタジアム山形]栃木SC vs 清水エスパルス[カンセキスタジアムとちぎ]ザスパ群馬 vs 徳島ヴォルティス[正田醤油スタジアム群馬]横浜FC vs ファジアーノ岡山[ニッパツ三ツ沢球技場]レノファ山口FC vs ヴァンフォーレ甲府[維新みらいふスタジアム]《16:00》愛媛FC vs ベガルタ仙台[ニンジニアスタジアム]【第37節】11/3(日・祝)《13:00》ファジアーノ岡山 vs 藤枝MYFC[シティライトスタジアム]《14:00》水戸ホーリーホック vs モンテディオ山形[ケーズデンキスタジアム水戸]ジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎[フクダ電子アリーナ]横浜FC vs 栃木SC[ニッパツ三ツ沢球技場]ヴァンフォーレ甲府 vs ブラウブリッツ秋田[JIT リサイクルインク スタジアム]※ルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10/23(水)に開催清水エスパルス vs いわきFC[IAIスタジアム日本平]徳島ヴォルティス vs 鹿児島ユナイテッドFC[鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム]大分トリニータ vs ザスパ群馬[レゾナックドーム大分]《16:00》愛媛FC vs レノファ山口FC[ニンジニアスタジアム]11/4(月・休)《14:00》ロアッソ熊本 vs ベガルタ仙台[えがお健康スタジアム]【第38節】11/10(日)《14:00》ベガルタ仙台 vs 大分トリニータ[ユアテックスタジアム仙台]ブラウブリッツ秋田 vs 藤枝MYFC[ソユースタジアム]モンテディオ山形 vs ジェフユナイテッド千葉[NDソフトスタジアム山形]いわきFC vs ザスパ群馬[ハワイアンズスタジアムいわき]栃木SC vs 徳島ヴォルティス[カンセキスタジアムとちぎ]ヴァンフォーレ甲府 vs 水戸ホーリーホック[JIT リサイクルインク スタジアム]清水エスパルス vs ロアッソ熊本[IAIスタジアム日本平]レノファ山口FC vs 横浜FC[維新みらいふスタジアム]V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC[PEACE STADIUM Connected by SoftBank]鹿児島ユナイテッドFC vs ファジアーノ岡山[白波スタジアム]