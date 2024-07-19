Travis Japanライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』完全生産限定盤特典ディスクのダイジェスト公開

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■特典ディスクには、メンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」などを収録！

Travis Japanが、ライブBlu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』を8月14日にリリース。このたび、完全生産限定盤に封入される特典ディスクのダイジェストが公開された。

本作は、Travis Japanが2023年年12月にリリースした1stアルバム『Road to A』を携えて、1月4日から開催したアリーナツアーを映像作品化したもの。

同ツアーは全国8ヵ所29公演で約31万人を動員し、ツアー最終日には9月からスタートする初のワールドツアーを発表した。

映像作品は、完全生産限定盤、初回盤、通常盤で発売。それぞれBlu-rayとDVDが選択でき、ライブ本編他、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付属する。

完全生産限定盤の特典ディスクには、メンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分に及ぶ映像が収録。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入される。

リリース情報

2024.08.14 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/