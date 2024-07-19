¡ÚMLB¡Û¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¡×¥½¥È¤Î¡È¥é¥Ö¥³ー¥ë¡É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¥±ー¥¹¤Ï¡Ä¡ÄWSÀ©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß
16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÀï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡£25ºÐ¤Î¼ã¤Å·ºÍÂÇ¼Ô¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤â³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¥ä¥ó¥ー¥¹¤È¤Î¿··ÀÌóÄù·ë¤¬Ç»¸ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²±Â¬¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸µÁª¼ê¤¬ÌÀ¤«¤¹ÉñÂæÎ¢¡Öµå±ã¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤Î¾ì¡×
¥½¥È¤ÏÆ±Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î1¿Í¤À¡£Èà¤Ï¥Ê¡¦¥êー¥°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥¢¡¦¥êー¥°¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ë¥åー¥¹¡Ù¤Ï¡Öº£¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¿·¤·¤¤¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤äÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¡È¥ê¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥êー¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÎAJ¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥ー¤Ï¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÀï¤Ï¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÀï¤Ç¤Ï¡ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤è¤¦¤è¡£³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¼¿©¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»þ¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ¤¦»þ¤Ê¤É¤Ç¤â¡Ø¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ÂçÃ«¤¬¥½¥È¤ò´«Í¶¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂçÃ«¤È¥½¥È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¥Ê¥¦¥È¡Ù¤â¡Ö¥½¥È¤È¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÀï¤Ç¤â²áµî¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÀï¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£ÅßFA¤Ë¤Ê¤ë¥½¥È¤¬¡¢ºò¥ª¥ÕFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÏÃ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½µÕ¤Ë¶Ã¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¤ÎÆ°¤¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶¦Æ®¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥½¥È¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ËËþÂ´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¥µ¥¤¥É¤â¿··ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢°ú¤Î±¤á¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿··ÀÌó¤ÏÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÈÄù·ë¤·¤¿10Ç¯7²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ïºò¥ª¥Õ¡¢ÂçÃ«¤Î¤Û¤«¤Ë¤â»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ä¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê¤é¤Èµð³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·ÀÌó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î°Õ»×¤òµ¿¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥½¥È³Í¤ê¤ËÆ°¤¯¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¡ÊWS¡ËÀ©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£