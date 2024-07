布袋寅泰、TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』OPテーマ「Another World」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ゴキゲンなカバーアートワークと『異世界スーサイド・スクワッド』とのコラボ感満載なMVも解禁

布袋寅泰が、話題のTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』オープニングテーマとなる新曲「Another World」を、7月26日に配信リリースすることが決定。併せて同曲のカバーアートワーク、およびMVが公開となった。

TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックスの人気シリーズ・キャラクターが集結した『スーサイド・スクワッド』を原作とした完全新作オリジナルアニメ。監督:長田絵里、キャラクターデザイン原案:天野明という世界的な布陣と、アメコミと異世界という非常にユニークなコラボレーションが、本国アメリカをはじめ海外でも大きな反響を呼んでいる。

アルバム『GUITARHYTHM VII』のリリース以降、約10ヵ月ぶりの新曲となる「Another World」は、布袋スタイル満載のギターリフが炸裂するインストゥルメンタルで、分厚いブラスサウンドがスリリングに展開。布袋自身が「ダークなスリル」とコメントする、オープニングテーマにふさわしい、本編への期待が高まる楽曲となっている。

楽曲がフィーチャーされた『異世界スーサイド・スクワッド』のオープニング映像が先行解禁されて以降、ファンからは

「最高にCOOL」

「ドキドキするような曲」

「早くフルで聴きたいです」

などリリースを期待するコメントが多く寄せられていた。

このタイミングで「Another World」のカバーアートワーク、MVも公開。カバーアートワークは、ゴッサム・シティの悪カワクイーン、メインキャラクターのハーレイ・クインが、布袋の象徴である「G柄」をバックにギターを持つというキャラクター同様パンキッシュかつキュートなデザインに。一方MVは、まさに『異世界スーサイド・スクワッド』とのコラボレーションといった、本編映像をますます観たくなる作品に仕上がっている。

Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC ※ジャケット写真

リリース情報

2024.07.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Another World」

番組情報

『異世界スーサイド・スクワッド』

毎週金曜24:30~

TOKYO MX他にて好評放送中

『異世界スーサイド・スクワッド』番組サイト

https://suicidesquad-isekai.com

布袋寅泰 OFFICIAL SITE

http://www.hotei.com/