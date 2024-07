2022年に失語症を理由に引退を表明した、ブルース・ウィリス。50年近くのキャリアを誇り、アクション、スリラー、コメディー、シリアスドラマまで、ジャンルをまたにかけた作品で、映画ファンを楽しませてくれた。ウィリスの代表作と言えば、1988年から2013年にかけて5作が公開された「ダイ・ハード」シリーズ。鳴かず飛ばずの下積み生活を送っていたウィリスを一躍トップスターに押し上げた大ヒット作であり、ユーモラスかつサスペンスフルなアクション映画の形容詞にまでなった金字塔的作品である。

ウィリスは2019年ごろから猛烈なペースで出演作を重ねていたが、引退前に立て続けに制作された最後の4作品を「ありがとうブルース!不死身の男フェス」と称して、今月26日より、東京のヒューマントラストシネマ渋谷、大阪のシネ・リーブル梅田ほか全国で順次公開することが決定した。公開されるのは、「ダイ・ハード」シリーズの流れをくむ、ブルース・ウィリス主演のアクショントリロジー、第1弾『ダイ・ハード THE FIRST』、第2弾『ダイ・ハード 最後の戦場』、第3弾『ダイ・ハード レクイエム』。そして、ウィリス最後の作品『ラスト・ブラッド 不死身の男』の4作品。ウィリス主演の3部作『ダイ・ハード THE FIRST』、『ダイ・ハード 最後の戦場』、『ダイ・ハード レクイエム』は、「ジョン・ウィック」シリーズ、「ハンガー・ゲーム」シリーズの制作プロダクション、ライオンズゲートによるアクション大作。「ダイ・ハード」シリーズのプロデューサー、ステファン・J・イーズとウィリスが再び手を組み、テロリストに立ち向かうジェームズ・ナイト刑事の戦いを描く。『ラスト・ブラッド 不死身の男』は、ウィリスがキャリア最後期に立て続けに出演した一連作の最後の作品となる。舞台はマイクロチップ技術によって人間の操作も可能になった“リモート戦争”時代。ウィリスが演じるのはマイクロチップ技術を有する米軍のリーダー、ヴァルモアで、世界の平和を脅かす危機に直面し、命を賭けて極秘任務に挑む。■『ダイ・ハード THE FIRST』(2023年)原題:Detective Knight: Rogue(105分)監督:エドワード・ドレイク脚本:コーリー・ラージ出演:ブルース・ウィリス、ロックリン・マンロー、ポール・ヨハンセンハロウィンを迎えたロサンゼルス。マスクをかぶり現金輸送車を襲った武装強盗団を追い詰めるなか、ベテラン刑事ジェームズ・ナイト(ブルース・ウィリス)の相棒 フィッツ (ロックリン・マンロー)が銃弾を受けて瀕死の状態に陥ってしまう。ナイトは、武装強盗を追い、過去の因縁を持つニューヨークに向かうが…。(C) 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.■『ダイ・ハード 最後の戦場』(2023年)原題:Detective Knight: Redemption(97分)監督:エドワード・ドレイク脚本:コーリー・ラージ出演:ブルース・ウィリス、ロックリン・マンロー、ポール・ヨハンセン、ウィロー・シールズ、ディナ・メイヤーニューヨークで勾留されていたベテラン刑事ジェームズ・ナイト(ブルース・ウィリス)は、 クリスマスの爆弾魔 と名乗るテロリストが絡んだ脱獄事件に巻き込まれる。彼の手下が街を脅かすなか、ナイトはバッジ返還と引き換えに逮捕に向かうが…!(C) 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.■『ダイ・ハード レクイエム』(2023年)原題:Detective Knight: Independence(91分)監督:エドワード・ドレイク脚本:コーリー・ラージ出演:ブルース・ウィリス、ロックリン・マンロー、ポール・ヨハンセン、ウィロー・シールズ、ディナ・メイヤー、ジャック・キルマー独立記念日を目前に控えたロサンゼルス。盗んだ制服と銃で警官に偽装した救命士の青年が銀行の金庫を襲う。急きょ出動要請されたベテラン刑事ジェームズ・ナイト(ブルース・ウィリス)が追跡するが…!(C) 2023 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.■『ラスト・ブラッド 不死身の男』(2023年)原題:Assassin(87分)監督:ジェシー・アトラス脚本: ジェシー・アトラス、アーロン・ウルフ出演:ブルース・ウィリス、 ドミニク・パーセル 、 アンディ・アロー 、 ノムザモ・ムバサヴァルモラ(ブルース・ウィリス )率いるアメリカ軍 は、他人の体を乗っ取ることができる マイクロチップ技術を発明した。その矢先、ある男が最新鋭の兵器を確保し世界の平和を脅かす恐ろしい陰謀を計画している事を知る。この緊急事態にヴァルモアは世界を救うため、マイクロチップを使った極秘任務を遂行することに…。(C) 2022 DLL LLC. ALL RIGHTS RESERVED.