◆ピューロで夜通しハロウィーンパーティ!「SPOOKY PUMPKIN」

【女子旅プレス=2024/07/19】東京都多摩市のサンリオピューロランドでは、オールナイトハロウィーンイベント「SPOOKY PUMPKIN 2024」を、2024年10月26日(土)に開催する。今年で7回目の開催となるピューロランド恒例の一夜限りのオールナイトイベント。テーマパークと音楽フェスが融合したここならではの内容で、開催のたびチケットが完売するほどの人気を博している。

■SPOOKY PUMPKIN2024 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜概要

当日は、アルコールドリンクの提供や、音楽シーンで活躍する多彩なアーティストたちが出演するほか、サンリオキャラクターによるグリーティングや一部アトラクションの特別運営など、他のクラブイベントでは体験することのできない、ピューロランドならではの内容が盛りだくさん。また、ドレスコードはハロウィーンにちなみ「オレンジorパンプキン」に定め、会場をハロウィーンムード一色に染め上げる。もちろん仮装しての来場も可能だ。毎年注目のアーティスト陣は、今年も豪華なラインナップ。第1弾として水曜日のカンパネラ、☆Taku Takahashi(m-flo)、Novel Core、OWV、森田美勇人、そしてDJ Hello Kittyらが決定。後日発表予定の追加出演者も加えてトータル55組ほどが出演予定だ。また、10月31日に誕生日を迎えるクロミと11月1日に誕生日を迎えるハローキティを一足先にお祝いするスペシャルタイムも用意。オールナイトイベントならではの、日付が変わる瞬間のカウントダウンをハローキティ、クロミと一緒に楽しむことができる。なおオールナイト開催のため20歳未満は入場不可。当日は写真付きの身分証明書が求められる。(女子旅プレス/modelpress編集部)開催日:2024年10月26日(土) 開場 21:30/開演 22:00/閉演 5:00(予定)※時間変更の場合あり住所:東京都多摩市落合1-31※京王線・小田急線・多摩モノレール 「多摩センター駅」出演者︓水曜日のカンパネラ、☆Taku Takahashi(m-flo)、Novel Core、OWV、Aile The Shota、Bimi、DJ To-I(from DISH//)、佐野文哉(OWV)、森田美勇人、PAS TASTA、xiangyu、DJ ピエール中野、ピーナッツくん、どんぐりず、JUMADIBA、SKRYU、Campanella、lil soft tennis、MFS、 #KTちゃん、 Sound's Deli、lyrical school、ゆっきゅん、なかねかな、キンタロー。、ねんねん、saʼToshl、 DJ Hello Kitty 、DJ クロミ…and more【Not Sponsored 記事】