古い住宅地が人気スポットに 中国重慶市
15日、空から見た重慶市江北区の青年国際社区（コミュニティー）。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
【新華社重慶7月19日】中国重慶市江北区は近年、公共スペースの改善や遊休資源の活用、インフラ整備、景観向上、新業態の導入、多彩な消費シーンの創出などを通じ、古い住宅地や市街地、商工業地帯などの改修を加速することで都市の再成長を促している。
建物が老朽化していた多くの地域で生活の質が向上し、観光地や新興産業の集積地として新たな活気が生まれている。
15日、重慶市江北区の北倉文創街区で思い思いに過ごす観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区の複合観光施設「洋砲局1862文創園」にある茶館でお茶を入れる従業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区の複合観光施設「洋砲局1862文創園」を訪れた観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区にある複合観光施設「洋砲局1862文創園」。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区の複合観光施設「洋砲局1862文創園」にある喫茶店でコーヒーを入れる従業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区の青年国際社区（コミュニティー）。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、空から見た重慶市江北区の北倉文創街区。（ドローンから、重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区のセルフ写真館で撮影に臨む観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区の北倉文創街区で絵画制作を体験する観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区を散策する観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区の青年国際社区（コミュニティー）で自撮りを楽しむ観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）
15日、重慶市江北区の北倉文創街区を散策する観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）