J1終盤戦の日程が発表！ ACL参加の神戸、川崎F、横浜FM、広島は日程決まらず…【明治安田J1リーグ】

Jリーグは19日、2024シーズンの明治安田J1リーグの第30節から最終節までの日程を発表した。後半戦に既に突入しているJ1リーグは、初挑戦のFC町田ゼルビアが首位を快走中。ただ、中位の勝ち点は非常に詰まっており混戦状態に。また残留争いも熾烈を極めている。ホーム&アウェイ方式の全38節で開催。優勝賞金3億円、下位3クラブが自動降格するというレギュレーションとなるなか、未定だった終盤戦の日程が発表された。

とはいえ、AFCチャンピオンズリーグ・エリート、AFCチャンピオンズリーグ2は秋春制で行われることもあり、出場するヴィッセル神戸、横浜F・マリノス、川崎フロンターレ、サンフレッチェ広島の日程は現時点でも未定なものが多い状況となる。なお、8月16日の組み合わせ抽選会後に確定することとなる。最終節は14時に一斉キックオフ。第37節までは同時開催にならない可能性が高くなっている。【2024シーズン明治安田J1リーグ日程】【第30節】9/13(金)《19:00》川崎フロンターレ vs サガン鳥栖[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]9/14(土)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs 東京ヴェルディ[札幌ドーム]《18:00》鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島[県立カシマサッカースタジアム]アビスパ福岡 vs FC町田ゼルビア[ベスト電器スタジアム]《19:00》柏レイソル vs ジュビロ磐田[三協フロンテア柏スタジアム]FC東京 vs 名古屋グランパス[国立競技場]アルビレックス新潟 vs 湘南ベルマーレ[デンカビッグスワンスタジアム]ガンバ大阪 vs 浦和レッズ[パナソニック スタジアム 吹田]9/13(金) or 14(土)《19:00》横浜F・マリノス vs 京都サンガF.C.[ニッパツ三ツ沢球技場]ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪[ノエビアスタジアム神戸]【第31節】9/21(土)《18:00》鹿島アントラーズ vs 柏レイソル[県立カシマサッカースタジアム]《19:00》浦和レッズ vs FC東京[埼玉スタジアム2002]FC町田ゼルビア vs 北海道コンサドーレ札幌[町田GIONスタジアム]ジュビロ磐田 vs アビスパ福岡[ヤマハスタジアム(磐田)]9/22(日・祝)《16:00》名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ[豊田スタジアム]《18:00》東京ヴェルディ vs サガン鳥栖[味の素スタジアム]アルビレックス新潟 vs ヴィッセル神戸[デンカビッグスワンスタジアム]《19:00》湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪[レモンガススタジアム平塚]京都サンガF.C. vs ガンバ大阪[サンガスタジアム by KYOCERA]9/22(日・祝) or 9/23(月・休)《18:30》サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス[エディオンピースウイング広島]【第32節】9/28(土)《13:00》北海道コンサドーレ札幌 vs 京都サンガF.C.[札幌ドーム]《16:00》名古屋グランパス vs ジュビロ磐田[豊田スタジアム]《17:00》ガンバ大阪 vs 東京ヴェルディ[パナソニック スタジアム 吹田]《18:00》セレッソ大阪 vs 柏レイソル[ヨドコウ桜スタジアム]《19:00》湘南ベルマーレ vs 鹿島アントラーズ[レモンガススタジアム平塚]サンフレッチェ広島 vs FC町田ゼルビア[エディオンピースウイング広島]サガン鳥栖 vs アビスパ福岡[駅前不動産スタジアム]9/27(金) or 9/28(土)or 9/29(日)《19:00》or 未定川崎フロンターレ vs アルビレックス新潟[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]《19:00》or 《17:00》横浜F・マリノス vs FC東京[日産スタジアム]《19:00》ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ[ノエビアスタジアム神戸]【第33節】10/4(金)《19:00》アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス[ベスト電器スタジアム]10/5(土)《14:00》アルビレックス新潟 vs 鹿島アントラーズ[デンカビッグスワンスタジアム]《15:00》FC東京 vs サガン鳥栖[味の素スタジアム]《16:00》浦和レッズ vs セレッソ大阪[埼玉スタジアム2002]《17:30》ガンバ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌[パナソニック スタジアム 吹田]10/6(日)《14:00》京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸[サンガスタジアム by KYOCERA]《16:00》東京ヴェルディ vs 湘南ベルマーレ[味の素スタジアム]10/5(土) or 10/6(日)《16:00》柏レイソル vs 横浜F・マリノス[三協フロンテア柏スタジアム]《15:00》or《14:00》FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ[町田GIONスタジアム]《16:00》ジュビロ磐田 vs サンフレッチェ広島[ヤマハスタジアム(磐田)]【第34節】10/19(土)《14:00》鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡[県立カシマサッカースタジアム]柏レイソル vs FC町田ゼルビア[三協フロンテア柏スタジアム]名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌[豊田スタジアム]京都サンガF.C. vs サガン鳥栖[サンガスタジアム by KYOCERA]《15:00》湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島[レモンガススタジアム平塚]セレッソ大阪 vs ジュビロ磐田[ヨドコウ桜スタジアム]《17:00》東京ヴェルディ vs 浦和レッズ[味の素スタジアム]10/18(金) or 10/19(土)《19:00》or 未定川崎フロンターレ vs ガンバ大阪[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]《19:30》or《14:00》横浜F・マリノス vs アルビレックス新潟[日産スタジアム]《19:00》or《14:00》ヴィッセル神戸 vs FC東京[ノエビアスタジアム神戸]【第35節】※2024JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、10/23(水)、10/30(水)、11/6(水)のいずれかで開催11/1(金)《19:00》川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]11/3(日・祝)《13:00》北海道コンサドーレ札幌 vs セレッソ大阪[札幌ドーム]《14:00》FC東京 vs 湘南ベルマーレ[味の素スタジアム]アルビレックス新潟 vs 東京ヴェルディ[デンカビッグスワンスタジアム]ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス[パナソニック スタジアム 吹田]サガン鳥栖 vs FC町田ゼルビア[駅前不動産スタジアム]《15:00》アビスパ福岡 vs 柏レイソル[ベスト電器スタジアム]11/1(金) or 11/3(日・祝)《19:00》or《14:00》横浜F・マリノス vs 浦和レッズ[日産スタジアム]ヴィッセル神戸 vs ジュビロ磐田[ノエビアスタジアム神戸]《未定》サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C.[エディオンピースウイング広島]【第36節】11/9(土)《14:00》鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス[県立カシマサッカースタジアム]FC町田ゼルビア vs FC東京[国立競技場]湘南ベルマーレ vs 北海道コンサドーレ札幌[レモンガススタジアム平塚]《15:00》柏レイソル vs アルビレックス新潟[三協フロンテア柏スタジアム]ジュビロ磐田 vs ガンバ大阪[ヤマハスタジアム(磐田)]セレッソ大阪 vs アビスパ福岡[ヨドコウ桜スタジアム]11/9(土) or 11/10(日)《14:00》or 未定浦和レッズ vs サンフレッチェ広島[埼玉スタジアム2002]《14:00》or 未定東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸[味の素スタジアム]《13:00》京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ[サンガスタジアム by KYOCERA]サガン鳥栖 vs 横浜F・マリノス[駅前不動産スタジアム]【第37節】11/30(土)《14:00》FC町田ゼルビア vs 京都サンガF.C.[町田GIONスタジアム]アルビレックス新潟 vs ガンバ大阪[デンカビッグスワンスタジアム]ジュビロ磐田 vs FC東京[ヤマハスタジアム(磐田)]名古屋グランパス vs サガン鳥栖[岐阜メモリアルセンター長良川競技場]セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ[ヨドコウ桜スタジアム]アビスパ福岡 vs 浦和レッズ[ベスト電器スタジアム]11/30(土) or 12/1(日)《14:00》柏レイソル vs ヴィッセル神戸[三協フロンテア柏スタジアム]東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ[味の素スタジアム]湘南ベルマーレ vs 横浜F・マリノス[レモンガススタジアム平塚]サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌[エディオンピースウイング広島]【第38節】12/8(日)《14:00》北海道コンサドーレ札幌 vs 柏レイソル[札幌ドーム]鹿島アントラーズ vs FC町田ゼルビア[県立カシマサッカースタジアム]浦和レッズ vs アルビレックス新潟[埼玉スタジアム2002]FC東京 vs セレッソ大阪[味の素スタジアム]川崎フロンターレ vs アビスパ福岡[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]横浜F・マリノス vs 名古屋グランパス[日産スタジアム]京都サンガF.C. vs 東京ヴェルディ[サンガスタジアム by KYOCERA]ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島[パナソニック スタジアム 吹田]ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ[ノエビアスタジアム神戸]サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田[駅前不動産スタジアム]