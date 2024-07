J1横浜のハリー・キューウェル前監督(45)が19日、自身のインスタグラムを更新。16日に解任が発表されたが、帰国の際に主将のMF喜田拓也(29)、FW宮市亮(31)らが羽田空港に見送りに来たことを明かした。

キューウェル前監督は喜田、宮市、水沼、松原健、エドゥアルドらに囲まれ笑顔のショットを投稿。「An incredible surprise at 7am. Together until the end. Thank you」とつづり、朝7時の選手たちの見送りが「信じられない驚き」だったと明かした。

この投稿に、前横浜で現在はセルティックでプレーする前田大然が“いいね!”を付けたほか、見送りにやって来た小池龍太は「Thank you BOSS」と感謝のコメントを送った。

キューウェル氏は今季就任。ACLこそ準優勝したが、リーグ戦では16年ぶりの4連敗を喫するなど振るわず、8勝5分け10敗で12位と低迷。シーズン半ばでチームを去ることになった。