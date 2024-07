´Ú¹ñ¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ð¥Ë¡¼¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖEsther Bunny¡×SHIBUYA109¤È¥³¥é¥Ü¡ª¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤â

「SHIBUYA109渋谷店」および「SHIBUYA109阿倍野店」にて、2024年8月2日(金)〜8月18日(日)の期間、韓国発の大人気バニーキャラクター「Esther Bunny」(エスターバニー)とのコラボレーション企画「Esther Bunny × SHIBUYA109 LOVE & HAPPINESS CAMPAIGN」を開催する。期間中は、本キャンペーンのためにデザインされたビジュアルが両施設の館内外に掲出されるほか、館内の人気ブランドにてオリジナルコラボアイテムの販売、期間限定のポップアップショップのオープン、SHIBUYA109でしか手に入らないオリジナルノベルティプレゼントなどが企画されている。

また、オリジナルグッズがもらえる夏祭りイベント、スタンプラリー、「Esther Bunny」著者エスターキム氏のサイン会のほか、館内コラボカフェにてオリジナルメニューとオリジナル商品を販売。コラボカフェには講談社「ViVi」で連載されている「エスターバニーとハピネストリップ」の装飾、連載も見れる企画など、さまざまな取り組みを行う。■キャンペーン概要開催期間:2024年8月2日(金)〜8月18日(日)SHIBUYA109渋谷店(東京)SHIBUYA109阿倍野店(大阪)期間中、両施設の館内外に、「Esther Bunny × SHIBUYA109 LOVE & HAPPINESS CAMPAIGN」のキャンペーンビジュアルが掲出されます。さらに、SHIBUYA109渋谷店エントランスの大型サイネージやSHIBUYA109阿倍野店の施設内サイネージなど様々な場所で、オリジナルキャンペーン動画が放映されます。SHIBUYA109の人気ブランドと「Esther Bunny」のオリジナルコラボアイテムを販売いたします。ご購入特典のノベルティやSHIBUYA109渋谷店ではコラボ商品の展示も開催するほか、本キャンペーンの内容やコラボアイテム情報が詰まったオリジナルリーフレットを配布いたします。リーフレットにはHoneyWorksサウンドプロデュース10人組アイドルグループ「高嶺のなでしこ」から松本ももな&葉月沙羅がモデルとして登場。※ノベルティの詳細については特設ページをご確認ください。※商品およびノベルティはなくなり次第終了となります。販売期間:<東京・大阪>8月2日(金)〜場所:SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店参加店舗:<東京>MAJESTIC LEGON(3階)/Án MILLE(4階)/ épine(4階)/ rienda(5階)/ BUBBLES(6階)/ LAFARY(6階)/SPINNS(7階)<大阪>SPINNS/rienda展示期間:8月2日(金)〜8月12日(日)展示場所:SHIBUYA109渋谷店 2F COCO SPOT本キャンペーンの開催を記念した「Esther Bunny」のポップアップショップが、東京、大阪の2ヶ所でオープンいたします。また、購入者特典としてノベルティプレゼントを実施いたします。※取り扱いアイテムの詳細についてはポップアップショップ特設ページをご確認ください。※商品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。※各店、多くのお客様のご来場が予測されるため、一部期間のみスマートフォンからの申込みによる先着予約制とさせていただきます。※予約の詳細については予約応募ページをご確認ください。オープン期間:<東京>8月2日(金)〜8月18日(日)<大阪>8月6日(火)〜8月14日(水)場所:<東京>SHIBUYA109渋谷店 8階<大阪>SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!(あべのキューズモール2階)営業時間:<東京・大阪>10:00〜21:00予約受付開始:<東京・大阪>後日解禁予約期間:<東京>8月2日(金)〜8月4日(日)10:00〜12:00<大阪>8月6日(火)〜8月14日(水)10:00〜12:00※以降はフリー入場予定となりますが、混雑に応じて予約対象期間の延長および整理券の配布を実施いたします。特典:1.5,000円(税込)以上お買い上げ毎に、傘チャームをプレゼント。2.2,000円(税込)以上お買い上げ毎にポストカードをランダムで1枚、10,000円(税込)以上お買い上げでポストカードをランダムで5枚+シークレット1枚プレゼント。3.4,000円(税込)以上お買い上げで紙袋ショッパー(中)を1枚、10,000円(税込)以上お買い上げで紙袋ショッパー(大)1枚プレゼント。予約応募ページ:<東京・大阪> 後日解禁SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店にて、3,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方の中から抽選で、計45名様に「Esther Bunny × SHIBUYA109 LOVE & HAPPINESS CAMPAIGN」開催を記念して制作したSHIBUYA109限定オリジナルトレカケース(非売品)が当たるプレゼント企画を実施いたします。賞品:エスターバニー賞 オリジナルトレカケース 計45名様応募期間:8月2日(金)〜8月18日(日)対象施設:SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店応募方法:応募専用WEBページから必要事項を記載し応募※賞品はオリジナルコラボ商品対象のノベルティと同じ賞品になります。※レシート合算可。※ご応募はスマートフォンからのみとなります。※応募ページはお会計時にご案内いたします。※ポップアップショップ「Esther Bunny POP UP SHOP」、一部店舗でのお買い物は対象外となります。SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店にて、1会計1,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方を対象に、「Esther Bunny × SHIBUYA109 LOVE & HAPPINESS CAMPAIGN」のキャンペーンビジュアルを使用したオリジナルステッカー(全1種)をプレゼントいたします。配布期間:8月2日(金)〜対象施設:SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店※なくなり次第終了となります。※1会計につき1枚までのお渡しとなります。※レシート合算不可。※ポップアップショップ「Esther Bunny POP UP SHOP」、一部店舗でのお買い物は対象外となります。SHIBUYA109公式Xをフォロー&該当ポストをリポストしてご応募いただけるプレゼント企画。抽選で計8名様に、「Esther Bunny」のTシャツ&パーカーをプレゼントいたします。賞品:渋谷店 Esther BunnyTシャツ・Esther Bunnyパーカーのセット 計5名様阿倍野店 Esther BunnyTシャツ・Esther Bunnyパーカーのセット 計3名様応募期間:8月12日(月・祝)〜8月18日(日)SHIBUYA109渋谷店公式Xアカウント:@SHIBUYA109NETSHIBUYA109阿倍野店公式Xアカウント:@SHIBUYA109ABENO※応募詳細はアカウントの該当ポストをご覧ください。SHIBUYA109渋谷店にて1,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方を対象に、本キャンペーン限定のSHIBUYA109オリジナル景品がもらえるガラポンを実施いたします。※レシート合算可※ポップアップショップ「Esther Bunny POP UP SHOP」、一部店舗でのお買い物は対象外となります。景品:うちわ・スーパーボールすくい・バルーン実施期間:8月10日(土)〜8月12日(月・祝)実施時間:10:00〜20:30実施場所:SHIBUYA109渋谷店 1階店頭イベントスペース「COCO SPACE」SHIBUYA109渋谷店にて、本キャンペーンのスタンプラリーイベントを開催いたします。ポップアップショップ「Esther Bunny POP UP SHOP」にてお買い物をしていただいた方にスタンプラリーカードをお渡しいたします。各スポットに設置されたスタンプを3つ集めると、Esther Bunnyグッズをプレゼントいたします。※参加方法など詳細は特設ページをご確認ください。※景品はなくなり次第終了となります。景品:「Esther Bunny」ステッカー(全3種・ランダム)「Esther Bunny」ミニ缶ミラー(全9種・ランダム)Esther BunnyとMahaloコラボのシャンプーコンデパウチ開催期間:8月2日(金)〜8月18日(日)開催時間:10:00〜21:00開催場所:SHIBUYA109渋谷店 8階コラボカフェ「Esther Bunny エスターバニーとハピネストリップカフェ by ViVi」、1階エントランス、各コラボ店舗引換場所:SHIBUYA109渋谷店 8階コラボカフェ「Esther Bunny エスターバニーとハピネストリップカフェ by ViVi」SHIBUYA109渋谷店の、ポップアップショップ「Esther Bunny POP UP SHOP」とエスターバニーカフェで商品をご購入されたお客様の中から先着で、「Esther Bunny」著者エスターキム氏のサイン会に参加できる整理券をプレゼントいたします。実施期間:8月10日(土)・8月11日(日)実施場所:SHIBUYA109渋谷店 8階コラボカフェ「Esther Bunny エスターバニーとハピネストリップカフェ by ViVi」内※詳細は後日SHIBUYA109 Xにて公開いたします。SHIBUYA109渋谷店8階「Esther Bunny エスターバニーとハピネストリップカフェ by ViVi」にて、ここでしか食べられない「Esther Bunny」とのオリジナルコラボスイーツを販売いたします。また、店内は講談社「ViVi」で連載されている「エスターバニーとハピネストリップ」の装飾が登場します。さらに、カフェ内では「Esther Bunny × SHIBUYA109 LOVE & HAPPINESS CAMPAIGN」のビジュアルを使用したオリジナルTシャツなども販売いたします。お食事をしながらぜひお楽しみください。店名:「Esther Bunny エスターバニーとハピネストリップカフェ by ViVi」期間:8月2日(金)〜8月18日(日)場所:SHIBUYA109渋谷店 8階※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。■関連リンク