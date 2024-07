グッズは7月下旬、独自のシートブランド「GOODSEAT」より“SLENDER for GB350"をリリース。先日公開したブラックカラーに続き今回、ブラウンカラーが登場する。シートブランド「GOODSEAT」より“SLENDER for GB350"をリリース○先着50本を20%OFFで販売「GB350」が持つクラシカルな雰囲気をより強調するGOODSEATシリーズ“SLENDER for GB350"は、フラットな座面デザインによりライディングポジションの自由度を高める仕上がりとなっている。

フラットな座面デザインによりライディングポジションの自由度を高めるまた今回もリリースに先駆け、2024年7月25日まで同社グッズ・ショッピングサイトにてクラウドファンディングを実施。先着50本を20%OFFの「クラファン特価」にて販売する。○【座り心地、足つきの良さも追及したSLENDER for GB350】座面を少し下げることによりローダウンさせている“SLENDER for GB350"は内ももが当たるサイド部分の出っ張りも抑え、足つきの向上を図る。(最大幅で約40ナロー、座面部で約10ローダウン)「GB350」が持つクラシカルな雰囲気をより強調好評につきブラウンカラー追加座り心地、足つきの良さも追及○【三次元測定機による高度な製品設計】3Dスキャナーで車体から直接形状データを収集。0.1mm単位でその車体にフィットする形状を生み出すことが可能。まるで純正品のようなフィッティングを約束する。三次元測定機による高度な製品設計○【グッズ・ショッピングサイトでクラウドファンディングを開始】販売に先駆けて、グッズ・ショッピングサイトでは独自のクラウドファンディングを開始。2024年7月25日までを期限とし、先着50本を20%OFFの「クラファン特価」にて販売する。なお、発売及び発送は2024年7月下旬を予定している。先着50本を20%OFFの「クラファン特価」にて販売○■商品概要発売予定日:2024年7月予定(実際の発売日は若干前後する場合がある)定価:41,800円クラファン特価:33,440円 ※業販価格・及び業販クラファン特価も設定材質:シートベース…PP樹脂、表皮…合皮適合車種:「GB350」 ※GB350Sは装着不可サイズ:全長 約652mm、最大幅 約300mm