Jリーグは19日、J1第30節から最終節までの後半戦日程を発表した。AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場クラブとAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)出場クラブの一部試合は8月16日(金)の各大会組合せ抽選会後に決定する。12月8日の最終節は午後2時同時キックオフとなっている。第30節9月13日(金)川崎F 19:00 鳥栖 [U等々力]9月14日(土)

札幌 14:00 東京V [札幌ド]鹿島 18:00 広島 [カシマ]福岡 18:00 町田 [ベススタ]柏 19:00 磐田 [三協F柏]FC東京 19:00 名古屋 [国立]新潟 19:00 湘南 [デンカS]G大阪 19:00 浦和 [パナスタ]9月13日(金) or 14日(土)横浜FM 19:00 京都 [ニッパツ]神戸 19:00 C大阪 [ノエスタ]第31節9月21日(土)鹿島 18:00 柏 [カシマ]浦和 19:00 FC東京 [埼玉]町田 19:00 札幌 [Gスタ]磐田 19:00 福岡 [ヤマハ]9月22日(日・祝)名古屋 16:00 川崎F [豊田ス]東京V 18:00 鳥栖 [味スタ]新潟 18:00 神戸 [デンカS]湘南 19:00 C大阪 [レモンS]京都 19:00 G大阪 [サンガS]9月22日(日・祝) or 23日(月・休)広島 18:30 横浜FM [Eピース]第32節9月28日(土)札幌 13:00 京都 [札幌ド]名古屋 16:00 磐田 [豊田ス]G大阪 17:00 東京V [パナスタ]C大阪 18:00 柏 [ヨドコウ]湘南 19:00 鹿島 [レモンS]広島 19:00 町田 [Eピース]鳥栖 19:00 福岡 [駅スタ]9月27日(金) or 28日(土)川崎F 19:00 or 未定 新潟 [U等々力]横浜FM 19:00 or 17:00 FC東京 [日産ス]神戸 19:00 浦和 [ノエスタ]第33節10月4日(金)福岡 19:00 名古屋 [ベススタ]10月5日(土)新潟 14:00 鹿島 [デンカS]FC東京 15:00 鳥栖 [味スタ]浦和 16:00 C大阪 [埼玉]G大阪 17:30 札幌 [パナスタ]10月6日(日)京都 14:00 神戸 [サンガS]東京V 16:00 湘南 [味スタ]10月5日(土) or 6(日)柏 16:00 横浜FM [三協F柏]町田 15:00 or 14:00 川崎F [Gスタ]磐田 16:00 広島 [ヤマハ]第34節10月19日(土)鹿島 14:00 福岡 [カシマ]柏 14:00 町田 [三協F柏]名古屋 14:00 札幌 [豊田ス]京都 14:00 鳥栖 [サンガS]湘南 15:00 広島 [レモンS]C大阪 15:00 磐田 [ヨドコウ]東京V 17:00 浦和 [味スタ]10月18日(金) or 19日(土)川崎F 19:00 or 未定 G大阪 [U等々力]横浜FM 19:30 or 14:00 新潟 [日産ス]神戸 19:00 or 14:00 FC東京 [ノエスタ]第35節11月1日(金)川崎F 19:00 鹿島 [U等々力]11月3日(日・祝)札幌 13:00 C大阪 [札幌ド]FC東京 14:00 湘南 [味スタ]新潟 14:00 東京V [デンカS]G大阪 14:00 名古屋 [パナスタ]鳥栖 14:00 町田 [駅スタ]福岡 15:00 柏 [ベススタ]11月1日(金) or 3日(日・祝)横浜FM 19:00 or 14:00 浦和 [日産ス]神戸 19:00 or 14:00 磐田 [ノエスタ]広島 未定 京都 [Eピース]ルヴァン杯決勝に出場するチームの試合は10月23日(水)、30日(水)、11月6日(水)のいずれかで開催する第36節11月9日(土)鹿島 14:00 名古屋 [カシマ]町田 14:00 FC東京 [国立]湘南 14:00 札幌 [レモンS]柏 15:00 新潟 [三協F柏]磐田 15:00 G大阪 [ヤマハ]C大阪 15:00 福岡 [ヨドコウ]11月9日(土) or 10日(日)浦和 14:00 or 未定 広島 [埼玉]東京V 14:00 or 未定 神戸 [味スタ or 未定]京都 14:00 川崎F [サンガS]鳥栖 14:00 横浜FM [駅スタ]第37節11月30日(土)町田 14:00 京都 [Gスタ]新潟 14:00 G大阪 [デンカS]磐田 14:00 FC東京 [ヤマハ]名古屋 14:00 鳥栖 [長良川]C大阪 14:00 鹿島 [ヨドコウ]福岡 14:00 浦和 [ベススタ]11月30日(土) or 12月1日(日)柏 14:00 神戸 [三協F柏]東京V 14:00 川崎F [味スタ]湘南 14:00 横浜FM [レモンS]広島 14:00 札幌 [Eピース]第38節12月8日(日)札幌 14:00 柏 [札幌ド]鹿島 14:00 町田 [カシマ]浦和 14:00 新潟 [埼玉]FC東京 14:00 C大阪 [味スタ]川崎F 14:00 福岡 [U等々力]横浜FM 14:00 名古屋 [日産ス]京都 14:00 東京V [サンガS]G大阪 14:00 広島 [パナスタ]神戸 14:00 湘南 [ノエスタ]鳥栖 14:00 磐田 [駅スタ]