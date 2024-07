<THE DROP FESTIVAL 2024 in MIYAZAKI>が9月28日、宮崎県みやざき臨海公園多目的芝広場で開催される。同野外フェスの追加出演アーティストが発表となった。追加出演者としてアナウンスされたのは、2025年末までの期間限定再結成を発表したAqua Timez。また、すでに出演が決定している田島貴男は、Original Love Jazz Trio (田島貴男・河合代介・大槻"KALTA" 英宣)として参加する。

■<THE DROP FESTIVAL 2024 in MIYAZAKI>



9月28日(土) みやざき臨海公園多目的芝広場宮崎市新別府町前浜1400-16 ※宮崎空港より車で20分open11 :00 / start12 :00※雨天決行/荒天中止▼出演アーティスト ※五十音順AI / Aqua Timez / imase / Original Love Jazz Trio (田島貴男・河合代介・大槻“KALTA”英宣) / GADORO / The BONEZ / しなこ / 水曜日のカンパネラ / STUTS / DJやついいちろう(エレキコミック) / 乃紫 / LANA▼チケット●一般 ブロック指定:9,900円(税込)●中高生 ブロック指定:8,500円(税込)●小学生 ブロック指定:1,000円(税込)●限定エリアチケット ※オフィシャルサイトのみ取扱い・テント持ち込み指定エリア:A 10,000円(税込) ※2×2m区画B 20,000円(税込) ※5×5m区画 ※限定数・イス持ち込み指定エリア(入場チケット付き):1台12,000円(80僉80)(限定数)・ベビーカー持ち込み指定エリア:1台2,000円(限定数)【オフィシャルサイト及び各プレイガイド先行】発売開始:7/20(土)AM10 :00〜※GAKUON、イープラス/ファミリーマート、チケットぴあ/セブン-イレブン、ローソンチケット/ローソン ほか主催:MRT宮崎放送/THE DROP FESTIVAL 2024 in MIYAZAKI実行委員会後援:宮崎県/宮崎市/(公社)宮崎市観光協会/宮崎日日新聞社/エフエム宮崎/夕刊デイリー新聞社特別協力:宮崎空港ビル/anandah./STAIRS OF THE SEA/ケンロック/CFT.協力:平和リース/ジェイ・ピー/テイクファイブ/克電/ヴォーグ・パワナビ/エースランド・極楽湯/宮崎市ぎょうざ協議会/&DANCE STUDIO/en/宮崎県立佐土原高等学校企画/制作/運営:GAKUONユニティ・フェイス/ワイズコネクション/shaperoomハラジュク助成:文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術等総合支援事業(全国キャラバン))|独立行政法人日本芸術文化振興会協賛:ソラシドエア/霧島酒造/笑顔道/JOYSOUND/イープラス/I.W.ハーパー(問)GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111