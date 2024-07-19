ÊõÄÍµÇ°ÇÆ¼Ô¥Ö¥íー¥¶¥Ûー¥ó¤ÎÈ¾Ëå¤¬ÂÔË¾¤Î½é¿Ø ÃÙºé¤¤Î°ìÂ²¤«¤éºÆ¤ÓÂçÊªÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥åーÀï¤À¡£º£Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥íー¥¶¥Ûー¥ó¤ÎÈ¾Ëå¤È¤Ê¤ë¥ê¥ô¥¡¥¤¥Ç¥ó¥È(ÌÆ3¡¢Èþ±º¡¦È«»³µÈ¹¨±¹¼Ë)¤¬¡¢ÅÚÍËÊ¡Åç3R¤Î3ºÐÌ¤¾¡Íø(ÌÆ¡¦¼Ç2000m)¤Ç½é¿Ø¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥¤¥Ç¥ó¥È¤ÏÉã¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë¡¢Êì¥ªー¥È¥¯¥ìー¥ë¡¢Êì¤ÎÉã¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¤Î·ìÅý¡£Êì¤ÏJRA¤Ç50Àï4¾¡¡£17Ç¯¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë(17Ãå)¤Ë¤â½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈ¾·»¤Î¥Ö¥íー¥¶¥Ûー¥ó¤Ïº£Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤ÈÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤ÎÇÆ¼Ô¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢6·î¸åÈ¾¤ËÆþ±¹¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢4½µÂ³¤±¤ÆW¤Ç¤ÎÊ»¤»ÇÏ¤ò¾Ã²½¡£»þ·×¤â°¤¯¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ëÂÖÀª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÊì·Ï¤ÏÃÙºé¤¤Ç¡¢½é¾¡Íø¤¬ÃÙ¤ì¤¬¤Á¡£Êì¤Ï¥Ç¥Ó¥åー13ÀïÌÜ¤Î3ºÐ9·î¤Î¿·³ã¡¢·»¤Ï¥Ç¥Ó¥åー9ÀïÌÜ¤Î3ºÐ6·î¤ÎÈ¡´Û¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ëå¤âÂçÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£»þ´ü¤¬»þ´ü¤À¤±¤ËÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ûÁöÇÏÁê¼ê¤Ç¤â¹¥¾¡Éé¡¢´ê¤ï¤¯¤Ï½é¿ØV¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£