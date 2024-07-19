FRUITS ZIPPER ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¡£Í£Å¡§£É²ÃÆ£¿´¤È¤Î¸òÎ®ÌÀ¤«¤¹¡ÖÌë¤Ë£±»þ´ÖÈ¾ÅÅÏÃ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖºòÆüËÜÅö¤Ï²ÃÆ£¿´¤Á¤ã¤ó¤È½é¤á¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÃÇ¤Ã¤Á¤ã¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÈá¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¡×¤È¡¢ºòÇ¯£´·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡×¤ÎºÇÇ¯Ä¹¡¦²ÃÆ£¿´¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÄÃÀ¾¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¿´¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¤¡¼¡©¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ìë¤Ë£±»þ´ÖÈ¾ÅÅÏÃ¤·¤¿♡¡×¤È³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¸òÎ®¤Ë¡¢Î¾Êý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö²ñÏÃµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Î´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£