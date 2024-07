現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、7期の第11話(通算149話)「Light Fades To Rain」の先行場面カットとTV未放送の30秒予告編が公開された。第11話(通算149話)「Light Fades To Rain」より爆豪渾身のハウザーインパクトも死柄木=AFOには通用しなかった。右腕を潰されても抵抗しようとする爆豪を、死柄木が“力”と“言葉”で追い詰めていく。そんな窮地に陥る爆豪を救けるため、雄英が誇るBIG3が立ち向かう!そして、爆豪も、それでもまだ――!○●『僕のヒーローアカデミア』7期第11話(通算149話)「Light Fades To Rain」予告TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』7期は、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(※一部地域を除く)にて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会