【Epic games store:「Arcade Paradise」無料セ―ル】販売期間:~7月26日0時まで

Epic Gamesは、同社PCゲーム配信ストア「Epic Games Store」にてアーケードアドベンチャー「Arcade Paradise」の無料セールを7月26日0時まで実施している。

本作は90年代感が漂うレトロアーケードアドベンチャー。主人公、アシュリーとなって家族経営のコインランドリーで洗濯物を洗いながら生計を立てるのではなく、コインランドリーを究極のアーケードゲームセンターへと変えていく。

35種類以上のゲームが登場し、すべてのゲームがプレイ可能となっている。

□「Epic Games Store」の「Arcade Paradise」ページ

Two FREE games this week-each available right now!

👾 Arcade Paradise has retro flair.

👻 Maid of Sker is made of scares.https://t.co/bQvZp1KGvv pic.twitter.com/OVU1Z2hnkd