¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¡¡Á°Àá£Ç£±Í¥½Ð¤Î¾åÏÂÅÄÂó³¤¤¬½éÆü¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹
¡¡¡ÖÀî¸ý»Ô±ÄÂè£µ²ó£²Àá¡×¡Ê£²£°Æü³«Ëë¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡Á°Àá¤ÎÃÏ¸µ£Ç£±¡¦¥¥å¡¼¥Ý¥éÇÕ¤Ç¡¢Í¥½Ð¤·¤Æ£´Ãå¤È³èÌö¤·¤¿¾åÏÂÅÄÂó³¤¡Ê£²£¸¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£³£´´ü¡£ºòÇ¯¤â¥¥å¡¼¥Ý¥éÇÕ¤ÇÍ¥½Ð£µÃå¸å¡¢¼¡Àá¤Î½éÆü¤Ïº£Ç¯¤ÈÆ±¤¸£··î£²£°Æü¤ÎÀî¸ý¤Ç¡¢£´£Ò¤ò£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç´°¾¡¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥¿¥ÞÁÀ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ï£±ÏÈ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¹õÀîµþ²ð¤¬£°£±¡¢´ä¸«µ®»Ë¤¬£°£µ¡Ë¤Ç¹Ô¤«¤ì¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»ÅÊý¤Ê¤¤·ë²Ì¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥Ö¤À¤±Ãë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÁöÏ©¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£ºòÇ¯£µ·î¤«¤é£±Ç¯£²¥«·î¤âÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤íËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£