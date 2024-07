アニメ劇場版最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』の公開を記念して、劇場版第3作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』が8月11日に日本テレビで放送されることが決定した。本作の舞台は、デクたち雄英高校ヒーロー科の生徒がプロヒーローの事務所でインターンに臨む冬。そのインターン中に、謎の組織<ヒューマライズ>の野望によって世界が混乱に陥る。そこで堀越耕平氏の総監修による劇場版オリジナルストーリーと、世界中を舞台にした壮大なスケールのバトルアクションが繰り広げられる。ゲスト声優として、ロディ役を吉沢亮が務めたことでも話題となった。放送は8月11日15時〜16時55分。関東ローカル、関西ローカルにてオンエア。(c)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 ©堀越耕平/集英社