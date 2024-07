サム・スミスのデビュー・アルバム『イン・ザ・ロンリー・アワー』の10周年記念盤が8月2日にリリースされるにあたり、写真とともに『イン・ザ・ロンリー・アワー』を振り返る動画をサム・スミス自身が公開した。サムはこの動画の中で、アルバムのジャケット写真が使い捨てカメラで撮影されたこと、プロモーションやライブでとてつもなく忙しかったこと、21歳の時に初めて出演した米<コーチェラ・フェスティヴァル>で緊張している中でケイティ・ペリーが見ていたこと、ビデオの撮影のこと、マディソン・スクエア・ガーデンでのライブのこと、エイサップ・ロッキーやディスクロージャーとのこと、そして4部門を受賞したグラミー賞のことなどを語っている。

サム・スミス『イン・ザ・ロンリー・アワー(10周年記念エディション)』



2024年8月2日(金)発売UICY-16231/2 3,960円税込※日本盤のみSHM-CD仕様試聴・予約:https://umj.lnk.to/SamSmith_ITLH10CD11.Good Thing グッド・シング2.Stay With Me(Re-record)ステイ・ウィズ・ミー 〜そばにいてほしい(リ・レコード)3.Leave Your Lover リーヴ・ユア・ラヴァー4.I'm Not The Only One アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン5.I've Told You Now アイヴ・トールド・ユー・ナウ6.Like I Can ライク・アイ・キャン7.Not In That Way ノット・イン・ザット・ウェイ8.Make It To Me メイク・イット・トゥ・ミー9.Lay Me Down レイ・ミー・ダウン10.Little Sailor リトル・セイラー11.Money On My Mind マネー・オン・マイ・マインド12.Life Support ライフ・サポート13.Restart リスタートCD21.Safe With Me セーフ・ウィズ・ミー2.Nirvana ニルヴァーナ3.I've Told You Now(Live at St Pancras Old Church, London)アイヴ・トールド・ユー・ナウ(ライヴ)4.Latch - Disclosure(feat.Sam Smith)ラッチ(ディスクロージャー feat.サム・スミス)5.La La La - Naughty Boy(feat.Sam Smith)ラ・ラ・ラ(ノーティー・ボーイfeat.サム・スミス)6.How Will I Know 恋はてさぐり7.Latch(Acoustic)ラッチ(アコースティック・ヴァ―ジョン)8.Drowning Shadows ドラウニング・シャドウズ9.Writing's On The Wall ライティングズ・オン・ザ・ウォール10.Stay With Me(Re-record)-(feat.Mary J.Blige)ステイ・ウィズ・ミー 〜そばにいてほしい(リ・レコード)feat.メアリー・J.ブライジ11.I'm Not The Only One -(feat.A$AP Rocky)アイム・ノット・ジ・オンリー・ワン feat.エイサップ・ロッキー12.Lay Me Down -(feat.John Legend)レイ・ミー・ダウン feat.ジョン・レジェンド