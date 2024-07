長崎・ハウステンボスでは、夏季限定イベント“スペクタクルサマーフェスティバル”を、2024年7月5日(金)から9月8日(日)に開催!

この夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめます。

今回は期間中に花の家で提供される特上 雲仙豚カツ丼を紹介します。

ハウステンボス/花の家“スペクタクルサマーフェスティバル”特上 雲仙豚カツ丼

価格2,500円(税込)

提供期間:2024年7月5日(金)〜9月8日(日)

提供店舗:和食処「花の家」 ハーバータウン

2024年夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめるスペシャルイベント“スペクタクルサマーフェスティバル”を開催!

期間中は、夏のヴァカンス体験にぴったりのグルメが満載☆

ハーバータウンにある和食処「花の家」では、

特上 雲仙豚カツ丼が提供されています。

特製の出汁をたっぷり含んだ、地元の新鮮卵の卵とじの上に、脂の旨さを味わえる肉厚でしっとりしたカツを重ねたご馳走メニュー!

濃厚な味わいにご飯がすすむ逸品です。

小鉢と、

香の物、

お味噌汁がセットになっています。

分厚いカツがボリューム満点!

ハウステンボス/花の家“スペクタクルサマーフェスティバル”特上 雲仙豚カツ丼の紹介でした。

