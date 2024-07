フリューDL版ゲームが最大90％OFF!! 「REYNATIS/レナティス」発売記念サマーセール、2024年8月14日(水)まで開催中!!

フリューのダウンロード版ゲーム各種が最大90%OFFになる「REYNATIS/レナティス」発売記念サマーセールが実施中だ。期間は2024年8月14日(水)23時59分まで。

フリューは、オリジナルゲームタイトル「REYNATIS/レナティス」が7月25日に発売となることを記念し、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5 向けに発売中のダウンロード版ゲーム各種が最大90%OFFになる「REYNATIS/レナティス」発売記念サマーセールを順次実施中だ。





「モナーク/Monark」や「聖塔神記 トリニティトリガー」等のフリューオリジナル作品を含めたタイトルがお得な価格にて購入できるチャンスとなっているので、お見逃しなく。

【セール情報】

「REYNATIS/レナティス」発売記念サマーセール

<セール期間>

PlayStation4/PlayStation5

2024年8月14日(水)23時59分まで

*「Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ」「Caligula2」「アライアンス・アライブ HDリマスター」は7月31日(水)より開始



Nintendo Switch

2024年8月14日(水)23時59分まで

*「Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ」「Caligula2」「アライアンス・アライブ HDリマスター」 は8月1日(木)より開始





【セール価格 (税込表記)】

PICK UP!「クライマキナ/CRYMACHINA」

【通常版】

PlayStation4/PlayStation5 5,082円(40%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA13324_00-CRYMACHINAGAME00

Nintendo Switch 5,082(40%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000046168.html



【はなまるエディション】

PlayStation4/PlayStation5 5,626円(45%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA13324_00-CRYDXSET00000001

Nintendo Switch 5,626(45%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000017262.html



【アルティメットはなまるエディション】

PlayStation4/PlayStation5 6,836円(45%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA13324_00-CRYDXSET00000002

Nintendo Switch 6,836円(45%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000017261.html

「聖塔神記 トリニティトリガー」

【通常版】

PlayStation4/PlayStation5 2,574円(70%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-0000000000000000

Nintendo Switch 2,574(70%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027252.html



【デラックスエディション】

PlayStation4/PlayStation5 2,987円(72%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-DLX0000000000001

Nintendo Switch 2,987円(72%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015011.html



【アルティメットエディション】

PlayStation4/PlayStation5 3,889円(74%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-DLX0000000000000

Nintendo Switch 3,889円(74%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015012.html

「モナーク/Monark」

【通常版】

PlayStation4/PlayStation5 1,694円(80%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA02326_00-MONARKJP00000000

Nintendo Switch 1,694円(80%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/D70010000038318.html



【デジタルアートブック付版】

PlayStation4/PlayStation5 2,178円(80%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA02326_00-0000000000000001

Nintendo Switch 2,178円(80%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000012930.html

「Caligula2」

【通常版】

PlayStation5 4,389円(50%オフ) *セール期間:2024/7/30(火)〜2024/8/14(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA16381_00-0000000000000000

PlayStation4 1,755円(80%オフ) *セール期間:2024/7/30(火)〜2024/8/14(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA20217_00-0000000000000000

Nintendo Switch 1,755円(80%オフ) *セール期間:2024/8/1(木)〜2024/8/14(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000034422.html



【デジタルデラックス版】

PlayStation5 8,140円(50%オフ) *セール期間:2024/7/30(火)〜2024/8/14(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA16381_00-0000000000000002

PlayStation4 3,256円(80%オフ) *セール期間:2024/7/30(火)〜2024/8/14(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA20217_00-0000000000000002

Nintendo Switch 3,256円(80%オフ) *セール期間:2024/8/1(木)〜2024/8/14(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000012292.html

「Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ」

【通常版】

PlayStation5 4,389円(50%オフ) *セール期間:2024/7/30(火)〜2024/8/14(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA14409_00-CALIGULAEFFODPS5



PlayStation4 1,755円(80%オフ) *セール期間:2024/7/30(火)〜2024/8/14(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA08508_00-CALIGULAOD000001

Nintendo Switch 1,755円(77%オフ) *セール期間:2024/8/1(木)〜2024/8/14(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000015979.html



【デジタルデラックス版】

PlayStation4 2,236円(80%オフ) *セール期間:2024/7/30(火)〜2024/8/14(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA08508_00-DIGITALDELUXE000

「アライアンス・アライブ HDリマスター」

PlayStation4 1,381円(80%オフ) *セール期間:2024/7/30(火)〜2024/8/14(水)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA12600_00-FULLGAME00000000

Nintendo Switch 1,381円(80%オフ) *セール期間:2024/8/1(木)〜2024/8/14(水)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000011437.html

「CRYSTAR -クライスタ-」

【通常版】

PlayStation4 1,755円(80%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA09268_00-0000000000000000

Nintendo Switch 1,732円(70%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/D70010000043080.html



【デジタルデラックス版】

PlayStation4 2,035円(80%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA09268_00-CRYSTARDELUXESET



【デジタルアートブック付き版】

Nintendo Switch 2,392円(70%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000049979.html

「MODEL Debut3 #nicola」

【通常版】

Nintendo Switch 5,526円(20%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000058431.html

「WORK×WORK」

PlayStation4 986円(82%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA14364_00-WORKWORK00000001

Nintendo Switch 500円(90%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000001988.html

「ゴーストパレード」

PlayStation4 484円(90%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA18611_00-0000000000000000

Nintendo Switch 500円(89%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000028216.html

「フィッシング ファイターズ」

Nintendo Switch 500円(79%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/D70010000037666.html

「ディープダイビング アドベンチャー」

Nintendo Switch 500円(83%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000034191.html



「MODEL Debut3 #nicola/モデルデビュー3 ニコラ」

(C) SHINCHOSHA (C) FURYU Corporation.

他タイトル

(C) FURYU Corporation.

