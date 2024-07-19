²ñµÄ¤ÇŽ¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¼çÄ¥¤¹¤ë¿ÍŽ£¤Ë¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¡Ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤ëŽ¢Æó¹àÂÐÎ©Ž£¤òÈò¤±¤ëÏÃ¤·Êý
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Áê¸¶½¨ºÈ¡Ø·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£È¿ÂÐ°Õ¸«¤ò½Ð¤¹¿Í¤Î°·¤¤¤Ï¿µ½Å¤Ë¤¹¤Ù¤
²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤ä»²²Ã¼Ô¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ñµÄ¤Î·Á¼°¤ä¿Ê¤áÊý¡¢ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢È¿ÂÐ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤ò¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²ñµÄ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤ª¤í¤«¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁÈ¿¥¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½£±»²¾È¡Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜÀá¤Ç¤Ï²ñµÄ¤ÇÈ¿ÂÐ¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿ºÝ¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤Ç¤ÏÌµ±×¤ÊÁè¤¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ò¡¢¸åÈ¾¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£È¿ÂÐ¼Ô¤¬¸½¤ì¤ëºÝ¤Î2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤½¤â¤½¤â¡¢²ñµÄ¤ÇÈ¿ÂÐ¼Ô¤¬¸½¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÏÀÍýÅª¤ÊÈ¿ÂÐ¡×¤È¡Ö´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿È¯¡×¤Ç¤¹¡£Á°¼Ô¤ÏÄÌ¾ï¤ÎµÄÏÀ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÆÃ¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ï²ñµÄ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìñ²ð¤Ê¤Î¤ÏËü¤¬°ì¡ÖÏÀÍýÅª¤ÊÈ¿ÂÐ¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤ò¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿È¯¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£È¿ÂÐ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥±¡¼¥¹
¤³¤³¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Îã¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈËÜÉô¤ÎÉôÄ¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤ÈÊó¹ð¤Ë¤«¤«¤ëºî¶ÈÉé²Ù¤Îºï¸º°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚA¤µ¤ó¡Û
¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Çä¾å¡¦Íø±×¤Î´ÉÍý¡¦Êó¹ð¤Î¤¿¤á¤Îºî¶È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¸ÜµÒË¬Ìä¤äÄó°Æ³èÆ°¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤¬¸½¾ì¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÎºÎÍÑÆñ¤Ç¿Í°÷¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢²ñ¼Ò¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇä¾å¡¦Íø±×¤Î´ÉÍý¡¦Êó¹ð¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤¹ÂÇ¤Á¼ê¤òºöÄê¤·¡¢ÁáµÞ¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´÷Øß(¤¤¿¤ó)¤Î¤Ê¤¤¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡ÚB ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤¤¤ä¡¢ÂÇ¤Á¼ê°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â²ñ¼Ò¤È¤·¤Æµá¤á¤ë¿ôÃÍ¤¬ºÙ¤«¤¹¤®¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡×
¡ÚC ¤µ¤ó¡Û
¡Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¿ôÃÍ¤Ï¡¢²áµî¤Ë½½Ê¬¶ãÌ£¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£¤µ¤é¤½¤³¤ò¿¼·¡¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤â½Ð¤Æ¤¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡ÚB ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÀµÄ¾¡¢¸½¾ì¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¥ß¥¹¤Çº¹¤·Ìá¤¹¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Îºî¶È¤ËÅ¾µ¤È¼ê½¸·×¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ÚC ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢Êó¹ð²ñµÄ¤Î¤Û¤¦¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£Êó¹ð²ñµÄ¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ÚB ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤³¤Î²ñµÄ¡¢¤â¤¦È´¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤ËÂÐ¤·¤ÆB¤µ¤ó¡¢C¤µ¤ó¤¬°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢B¤µ¤ó¤ÈC¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎËö¤ËB¤µ¤ó¤¬¡Ö²ñµÄ¤òÈ´¤±¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï²ñµÄ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢º£¸åB¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¤É¤ó¤ÊÈ¯¸À¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¯
¤ª¤ï¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢C¤µ¤ó¤¬B¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤ÎÈ¯¸À¤ò¤µ¤¨¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¼¡¤ÎÈ¯¸À¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤ò¤µ¤¨¤®¤é¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÄ°¤¯¤³¤È¤È¡¢Ä°¤¤¤¿ÏÃ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ°¤¯¤³¤È¤ò¡Ö·¹Ä°¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄ°¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¿¤ÀºÇ¸å¤Þ¤Ç¤µ¤¨¤®¤é¤º¤ËÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£·¹Ä°¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤¬¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¶Ê²ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯¸ÀÆâÍÆ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤êÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢Í×ÅÀ¤òÊ¸¾Ï¤Çµ½Ò¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤·²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤äPowerPoint¤Ê¤É¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¿Þ¼°²½¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÍý²ò¤ÎÁê°ã¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤¬¿¿·õ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿È¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñµÄ¸å¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤¹¿Í
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÃåÌÜ¤·¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤è¤ê¤âÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²ñµÄ¤Ç¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²ñµÄ¸å¤ËÈ¿´ú¤òËÝ(¤Ò¤ë¤¬¤¨)¤¹¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï²ñµÄÃæ¡¢ÆÃ¤ËÈ¯¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤¢¤È¤«¤éÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ²ñµÄ¤ÎÀ®²Ì¤¬Ë¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¾éÃÌ¤ä»¨ÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ
¤³¤Î¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢²ñµÄÃæ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Èµ¤¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ò¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÉ½¾ð¤ÈÂÖÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤ä·Á¼°¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï½ª»Ï¡¢¸Ç¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾éÃÌ¤ä·Ú¤¤»¨ÃÌ¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤â¤í¼ê¤òµó¤²¤Æ»¿À®¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÊÌ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤êÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï²ñµÄ¸å¤Ë¡Ö»ä¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö»ä¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²ñµÄ¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¿¸Î(¤Û¤´)¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£²ñµÄ¤ÎÊÄ²ñÄ¾¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Âç»ö
É®¼Ô¤Î·Ð¸³¾å¡¢²ñµÄÃæ¤ËÂÇ¤Æ¤ëÍ¸ú¤Ê¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â²ñµÄ¤ÎÊÄ²ñÄ¾¸å¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢É½¾ð¤äÂÖÅÙ¤«¤é¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï´í¸±¤À¡×¤È»¡ÃÎ¤·¤¿¤é¡¢²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¡¢²ñµÄÃæ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿È¿ÂÐ°Õ¸«¤äÉÔËþ¤òñÁÀå(¤¸¤ç¤¦¤¼¤Ä)¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¤«¤éÃúÇ«¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤¬Æð²½¤¹¤ë¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¤ÊÏÃ¡¢¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²ñµÄ¤ÎºÇÃæ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ñµÄ¤ÎÀ®²Ì¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÌÅÝ¤¬¤é¤º¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£È¿ÂÐ°Õ¸«¤òÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊýË¡
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï²ñµÄ¤ÎÈ¿ÂÐ¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤ËÌµ±×¤ÊÁè¤¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âµÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸°Õ¸«¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ï¤¶¤ï¤¶²ñµÄ¤ò³«¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤â¤½¤âµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤ÆÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òºÎÍÑ¤¹¤ë
¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¾åµ¤Î2¤Ä¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Î2¤Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤«¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¤Û¤¦¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤¦ÊÒÊý¤ÏÉÔºÎÍÑ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤â°ìÍý¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤¦²ñµÄ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏµÄÏÀ¤ÎÇò¹õ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç1¤Ä¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤Ï¤à¤·¤íµÄÏÀ¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï´¶¼Õ¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤ÆµÄÏÀ¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡ÖÊÛ¾ÚË¡¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÐÎ©¤«¤é¿·¤·¤¤ÃÊ³¬¤Ø¿Ê²½¤òÆ³¤¯ÊÛ¾ÚË¡
ÊÛ¾ÚË¡¤È¤Ï¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¡¼¥¼¡Ê¼çÄ¥¡Ë¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¡ÊÈ¿ÂÐ°Õ¸«¡Ë¡×¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ÃÊ³¬¡Ö¥¸¥ó¥Æ¡¼¥¼¡Ê¼çÄ¥¤ÈÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤°Õ¸«¡Ë¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¿Ê²½¤Î²áÄø¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Å¯³Ø¡¢Îò»Ë¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÎã¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÊÛ¾ÚË¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥±¡¼¥¹
¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤Ç¤Î²ñµÄ¤Î¤Ò¤ÈËë¤Ç¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚD¤µ¤ó¡Û
¡Öº£Æü¤Ï¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È°Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Î²ñµÄ¤ÇE¤µ¤ó¤«¤éÈ¯°Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÉ¾²Á¤¬°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£E¤µ¤ó¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤Æ¤éÀâÌÀ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÚE¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ØºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÍ»¹ç¡Ù¤Ç¤¹¡£¹âÂ®ÄÌ¿®ÌÖ¤ÈIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¤½¤ì¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÊØ¤ò²ò·è¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚF¤µ¤ó¡Û
¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï»Ò¤É¤â¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬°·¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÆÃ¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î»Ô¾ì¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð³«È¯»ñ¶â¤Î²ó¼ý¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ÚE¤µ¤ó¡Û
¡Ö³Î¤«¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¯¤éºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»È¤¨¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÚG¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËUI¡¿UX¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Îµ¡³£¥ª¥ó¥Á¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤òÊÛ¾ÚË¡¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¡§ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»Ò¤É¤â¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬°·¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¥¸¥ó¥Æ¡¼¥¼¡§UI¡¿UX¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æó¹àÂÐÎ©¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦
E¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÆü¾ïÀ¸³è¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆF¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï»Ò¤É¤â¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬°·¤¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¡¢¤³¤³¤ÇµÄÏÀ¤òÃ±½ã¤ÊÂÐÎ©¹½Â¤¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä»Ò¤É¤â¤Î»Ô¾ì¤òÄü¤á¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤«¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä»Ò¤É¤â¤Î»Ô¾ì¤òÍ¥Àè¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÆ³Æþ¤òÄü¤á¤ë¡×¤Î¤É¤Á¤é¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢E¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ÈF¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÃ±¤Ê¤ëÂÐÎ©¹½Â¤¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÖUI¡¿UX¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òG¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÊÛ¾ÚË¡¤Î°ÒÎÏ¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ¤ÇÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢µÄÏÀ¤òÃ±½ã¤ÊÆó¹àÂÐÎ©¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊÛ¾ÚË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊµÄÏÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
Áê¸¶ ½¨ºÈ¡Ê¤¢¤¤¤Ï¤é¡¦¤Ò¤Ç¤ä¡Ë
¶ÈÌ³²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¸å¡¢IBM¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¸½ÆüËÜIBM¡ËÆþ¼Ò¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¶ÈÌ³²þ³×¼êË¡¡ÖLean Six Sigma¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢2012Ç¯¤ËÆüËÜIBM¤Ç½é¤á¤ÆÆ±¼êË¡¤ÎºÇ¾å°Ì»ñ³Ê¡ÖLean Master¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡£¶È³¦¡¦¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¶ÈÌ³²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤·¡¢¶ÈÌ³À¸»ºÀ¸þ¾å¤äDX¿ä¿Ê¡¢DXÇ§Äê¼èÆÀ¤Ê¤É¤Î°Æ·ï¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯ÃÊ¼è¤ê»Å»ö½Ñ¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¶¦Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸¦µæ³«È¯¼Ô¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤áÊý¤È¼ÂÁ©»öÎã¡Ù¡Ø¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤Î¿·¤·¤¤¡ÈÆ¯¤Êý²þ³×¡É¤Î¿Ê¤áÊý¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ëµ»½Ñ¾ðÊó¶¨²ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¶ÈÌ³²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È Áê¸¶ ½¨ºÈ¡Ë