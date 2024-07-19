【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(19日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43492.68 ボリンジャー:＋3σ(25日)
42843.65 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42329.15 ボリンジャー:＋2σ(25日)
42224.02 新値三本足陽転値
42074.17 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41507.41 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41165.61 ボリンジャー:＋1σ(25日)
41125.68 均衡表転換線(日足)
41079.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40996.27 6日移動平均線
40188.49 均衡表基準線(日足)
40171.16 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40084.53 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40063.79 ★日経平均株価19日終値
40021.89 均衡表転換線(週足)
40002.07 25日移動平均線
39108.46 75日移動平均線
39089.71 13週移動平均線
39057.18 均衡表基準線(週足)
38838.54 ボリンジャー:-1σ(25日)
38834.92 26週移動平均線
38715.14 均衡表雲上限(日足)
38683.70 均衡表雲下限(日足)
38094.89 ボリンジャー:-1σ(13週)
37675.00 ボリンジャー:-2σ(25日)
37498.67 ボリンジャー:-1σ(26週)
37100.07 ボリンジャー:-2σ(13週)
36517.15 200日移動平均線
36511.46 ボリンジャー:-3σ(25日)
36162.43 ボリンジャー:-2σ(26週)
36105.25 ボリンジャー:-3σ(13週)
34826.18 ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52 均衡表雲上限(週足)
31808.72 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 11.19(前日25.28)
ST.Slow(9日) 27.91(前日46.97)
ST.Fast(13週) 75.47(前日75.87)
ST.Slow(13週) 76.02(前日76.16)
［2024年7月19日］
株探ニュース