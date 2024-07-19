　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43492.68　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
42843.65　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42329.15　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
42224.02　　新値三本足陽転値
42074.17　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41507.41　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41165.61　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
41125.68　　均衡表転換線(日足)
41079.35　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40996.27　　6日移動平均線
40188.49　　均衡表基準線(日足)
40171.16　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40084.53　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

40063.79　　★日経平均株価19日終値

40021.89　　均衡表転換線(週足)
40002.07　　25日移動平均線
39108.46　　75日移動平均線
39089.71　　13週移動平均線
39057.18　　均衡表基準線(週足)
38838.54　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38834.92　　26週移動平均線
38715.14　　均衡表雲上限(日足)
38683.70　　均衡表雲下限(日足)
38094.89　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37675.00　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37498.67　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37100.07　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36517.15　　200日移動平均線
36511.46　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36162.43　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36105.25　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34826.18　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52　　均衡表雲上限(週足)
31808.72　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　11.19(前日25.28)
ST.Slow(9日)　　27.91(前日46.97)

ST.Fast(13週)　 75.47(前日75.87)
ST.Slow(13週)　 76.02(前日76.16)

［2024年7月19日］

株探ニュース