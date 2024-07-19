

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43492.68 ボリンジャー:＋3σ(25日)

42843.65 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42329.15 ボリンジャー:＋2σ(25日)

42224.02 新値三本足陽転値

42074.17 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41507.41 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41165.61 ボリンジャー:＋1σ(25日)

41125.68 均衡表転換線(日足)

41079.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40996.27 6日移動平均線

40188.49 均衡表基準線(日足)

40171.16 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40084.53 ボリンジャー:＋1σ(13週)



40063.79 ★日経平均株価19日終値



40021.89 均衡表転換線(週足)

40002.07 25日移動平均線

39108.46 75日移動平均線

39089.71 13週移動平均線

39057.18 均衡表基準線(週足)

38838.54 ボリンジャー:-1σ(25日)

38834.92 26週移動平均線

38715.14 均衡表雲上限(日足)

38683.70 均衡表雲下限(日足)

38094.89 ボリンジャー:-1σ(13週)

37675.00 ボリンジャー:-2σ(25日)

37498.67 ボリンジャー:-1σ(26週)

37100.07 ボリンジャー:-2σ(13週)

36517.15 200日移動平均線

36511.46 ボリンジャー:-3σ(25日)

36162.43 ボリンジャー:-2σ(26週)

36105.25 ボリンジャー:-3σ(13週)

34826.18 ボリンジャー:-3σ(26週)

34165.52 均衡表雲上限(週足)

31808.72 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 11.19(前日25.28)

ST.Slow(9日) 27.91(前日46.97)



ST.Fast(13週) 75.47(前日75.87)

ST.Slow(13週) 76.02(前日76.16)



［2024年7月19日］



株探ニュース

