エストニア発、異色のヘヴィメタル・カンフー・コメディ映画『The Invisible Fight(英題)』が、邦題『エストニアの聖なるカンフーマスター』として2024年10月4日より日本公開されることが明らかになった。予告編が届いている。

IT先進国にしてサウナの本場としても注目を高めている国、エストニアから誰も観たことのないカンフーでメタルな奇想天外ムービーがやってくる。斬新過ぎる要素の組み合わせで本作が、ついに日本上陸だ。

国境警備の任に就く青年ラファエルの前に、3人のカンフーの達人が現れる。皮ジャンに身を包み、ラジカセでメタルを鳴らしながら宙を舞う彼らの前に警備隊は壊滅状態に。奇跡的生還を果たしたラファエルは、その日以降禁じられたカルチャーであるブラック・サバスの音楽やカンフーに熱狂するようになる。しかし見様見真似のカンフーでは気になった女性一人も射止めることができない。空回りの冴えない日々を送るラファエルは、ある時偶然通りかかった山奥の修道院で衝撃の出逢いを果たす。それは、見たことのないカンフーを扱う僧侶たち……即座に弟子入りを志願するラファエルなのだった!



ポップカルチャーが禁じられたソ連占領下のエストニアで、カンフーと伝説的ロックバンド”ブラック・サバス”の音楽に熱狂する主人公が、周囲を巻き込みながらもカンフー修行の道を突き進む。自分らしく生きるとは?悩みを抱え日々を生きる現代人を揺さぶる普遍的テーマを描いた本作は、世界の映画祭で絶賛と笑い&ショックを巻き起こし、エストニアのアカデミー賞といわれるEstonian Film and Television Awards 2024にて11部門にノミネート、作品賞をはじめとする最多9部門を受賞を果たした。

監督は、若くして「映画の神童」と呼ばれ、“エストニアのギレルモ・デル・トロ”ともいうべき奇才、ライナル・サルネット。監督したダークファンタジー『ノベンバー』の日本でのスマッシュヒットが記憶に新しいが、モノクロの映像美が印象的だった前作とは打って変わって、メタルとカンフーに魅入られた青年の成長をカラフルかつレトロでキュートな映像で描いた青春コメディとなっている。

主人公ラファエルを演じるのはエストニアの若き個性派俳優、ウルセル・ティルク。本作の熱演が評価され、EFTA2024で最優秀男優賞を受賞した。主人公が恋に落ちる女性リタには『Firebirdファイアバード』等、数々の映画やTVドラマにも出演する出演人気俳優でありライナル・サルネット監督とは『ノベンバー』以来のコラボレーションとなるエステル・クントゥ。また、音楽を手掛けたのは国内外で活躍する音楽家、日野浩志郎。本作にてEFTA2024最優秀音楽賞を受賞した。

予告編では冒頭から主人公ラファエルが謎の修道士たちと出逢ったことで「最強のカンフーを極めたい」と弟子入りを申し出る。ブルース・リーの『燃えよドラゴン』のポスターが貼ってある部屋でヌンチャクを振り回すラファエルと、突如現れた破天荒すぎる彼を見て「神の使いかも」と期待する修道士たち。そこで流れる激しいロックとともに、舞踏のごとく華麗に戦う達人たちが登場。「合わない人には合わないが、好きな人は100回観るだろう」というクセ強ワードのあとに、何者かと対峙する主人公の姿。そこで「お前のカンフーを解き放て」というセリフが重なる。彼の前に立ちはだかるものは一体何なのか。

本作について、監督は「テーマは『自分自身、ありのままであれ』。自分に正直であればこそ、人は内面を成長させ、世の中を生きていける」と語る。『エストニアの聖なるカンフーマスター』は2024年10月4日、新宿武蔵野館他 全国公開。

