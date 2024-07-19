来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇７月２２日



※タイ市場が休場



◇７月２３日



２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※日・閣議

※米・２年物国債入札



◇７月２４日



１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・卸売在庫

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・新築住宅販売件数

※米・５年物国債入札



◇７月２５日



０５：０５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備制度理事会）理事が講演

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１５：４５ 仏・企業景況感指数

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・耐久財受注

※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（２６日まで）

※米・７年物国債入札



◇７月２６日



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○７月２２日



決算発表：インソース<6200>

※海外企業決算発表：ベライゾン・コミュニケーションズほか



○７月２３日



決算発表：フューチャー<4722>，ニデック<6594>，ＫＯＡ<6999>，三菱自<7211>，コメリ<8218>，両毛システム<9691>

※東証スタンダード及び名証メイン上場：フィットイージー<212A>

※海外企業決算発表：ゼネラル・モーターズ，コカ・コーラ，テスラ，アルファベットほか



○７月２４日



決算発表：Ｅ＆Ｃ<1775>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，航空電子<6807>，小野測器<6858>，ＰＬＡＮＴ<7646>，キヤノン電<7739>，未来工業<7931>，キヤノンＭＪ<8060>，ジャフコＧ<8595>，シーユーシー<9158>，クレオ<9698>，ナガセ<9733>

※海外企業決算発表：フォード・モーター，ＩＢＭ，ＡＴ＆Ｔほか



○７月２５日



決算発表：日本電技<1723>，綿半ＨＤ<3199>，野村不ＨＤ<3231>，エイトレッド<3969>，伊勢化<4107>，野村総研<4307>，シンプレクス<4373>，石原ケミ<4462>，中外薬<4519>，カイノス<4556>，日パレット<4690>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，アマノ<6436>，富士電機<6504>，メディアＬ<6659>，ルネサス<6723>，ＦＤＫ<6955>，新光電工<6967>，日産自<7201>，日野自<7205>，太平洋<7250>，キヤノン<7751>，信越ポリ<7970>，空港施設<8864>，キムラユニテ<9368>，ＳＥＨＩ<9478>，メタウォータ<9551>，ＤＭＳ<9782>，ステップ<9795>，大丸エナ<9818>，ジェコス<9991>ほか

※海外企業決算発表：ダウ，ハネウェル・インターナショナルほか



○７月２６日



決算発表：エスエムエス<2175>，エムスリー<2413>，カワチ薬品<2664>，トーメンデバ<2737>，ヒューリック<3003>，トクヤマ<4043>，信越化<4063>，ＪＦＥシステ<4832>，東京製鉄<5423>，日立建機<6305>，アイチコーポ<6345>，椿本チ<6371>，キーエンス<6861>，日東電<6988>，プレミアＧ<7199>，第四北越ＦＧ<7327>，十六ＦＧ<7380>，スクリン<7735>，蝶理<8014>，七十七<8341>，滋賀銀<8366>，阿波銀<8388>，芙蓉リース<8424>，岡三<8609>，マネックスＧ<8698>，極東証券<8706>，岩井コスモ<8707>，エスリード<8877>，日エスコン<8892>，沖縄セルラー<9436>，帝ホテル<9708>，ミスミＧ<9962>ほか

※東証グロース上場：タイミー<215A>

※海外企業決算発表：スリーエム（３Ｍ）ほか



出所：MINKABU PRESS