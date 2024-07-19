第52回世界体操競技選手権、女子団体決勝。演技に臨む宮田笙子（2023年10月4日撮影）。(c)KENZO TRIBOUILLARD / AFP

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【AFP＝時事】体操女子の宮田笙子（Shoko Miyata）が19歳で喫煙と飲酒をしていたことが発覚し、パリ五輪の日本代表を辞退した。日本体操協会（JGA）が19日、発表した。

　JGAの西村賢二（Kenji Nishimura）専務理事は都内で開いた会見で「本人確認のもと、両者で話し合い、五輪への出場辞退に至りました」と説明した。

【翻訳編集】AFPBB News

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