体操女子の宮田笙子、喫煙・飲酒でパリ五輪辞退
【AFP＝時事】体操女子の宮田笙子（Shoko Miyata）が19歳で喫煙と飲酒をしていたことが発覚し、パリ五輪の日本代表を辞退した。日本体操協会（JGA）が19日、発表した。
JGAの西村賢二（Kenji Nishimura）専務理事は都内で開いた会見で「本人確認のもと、両者で話し合い、五輪への出場辞退に至りました」と説明した。
【翻訳編集】AFPBB News
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