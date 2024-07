かまいたち山内“怖い話”語る「最近の実体験ですけど…」、濱家も「恐ろしいね…」

お笑いコンビ・かまいたちの山内健司(43歳)が、7月18日に放送されたバラエティ番組「お仕事search!それってグッジョブ」(テレビ東京系)に出演。最近体験した“怖い話”を語った。この日、暑い夏に聞きたい“怖い話”についてトークが進む中で、山内は「最近の実体験ですけど…」と切り出し、「子供と公園で遊んでて、外国人の方のお子さん、うちの息子2人遊んでるところに来て。うちの息子、一応英会話スクール行ってるから、向こうは遊びたそうにうちの子供に寄ってきてたから、『自己紹介しい』みたいな。でも全然モジモジしてるから、俺が見本として『What's your name?』みたいな感じで。向こうの子供もモジモジしながら『アンシェリ』」と、名前を教えてくれたという。

そして山内は「『Where are you from?』とか言って、『What are you doing now?』って言って」と質問を重ね、「『公園で遊んでます』っていう返事がくるかと思って、子供の前で言ったら…(返事が長文で)全く聞き取れない…」と想定と異なる展開に。息子からは「パパ、なんて言ってるの?」と言われてしまったそうで、「めっちゃ怖かった…息子に何も言えなかった…」「フレンドリーに喋れば会話っていけるんだよ、っていうのを見せたかったけど…長文で返ってきたら、もう何も聞き取れない。わからなかった」と話し、相方・濱家隆一も「怖いね…恐ろしいね…」と頷いた。