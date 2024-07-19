田中圭、日本で初開催の「ENA K POP UP CHART SHOW」ホストに！出演者を追加発表

8月6日（火）・7日（水）、横浜・ぴあアリーナMMにて「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」が初開催。このたび、6日（昼公演・夜公演）のMCにONEUSのコンヒとファンウン、7日のホストに田中圭が決定。さらに、6日昼公演に神使轟く、激情の如く。、6日夜公演に MA55IVE THE RAMPAGEの出演も決定した。ENAはさまざまな人気番組やコンテンツを保有する韓国のテレビチャンネルで、「K-POP UP CHART SHOW」は同局で6月にスタートした新たな月刊音楽芸能番組。月に一度、ポップアップで開かれるチャートショーとなっており、最もホットなアーティストたちの出演により、従来のコンテンツに物足りなさを感じるK-POPファンにとって新しい活力になるユニークなショーだ。新しいフォーマットを活用し、視聴者に見る楽しさと聞く楽しさの両方を提供。第1回の放送は大いに話題となった。

6日のMCを務めるONEUSは昼公演、夜公演ともにパフォーマンスも披露。7日のホストを務める田中圭は、音楽番組のMCを務めていただけに、出演アーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか注目が集まる。さらに田中圭のレッドカーペット出演も決定。また、6日昼公演に出演する神使轟く、激情の如く。は東名阪のZeppツアーを大成功に収め、さまざまなフェスの出演も決定しているなど、快進撃の真っ只中。MA55IVE THE RAMPAGEは待望の1stアルバム「M5V」を8月14日にリリース。話題のアニメや映画のタイアップ曲なども収録されており大いに注目を集めている。チケットは夜公演のぴあプリセール3次先行（先着）がいずれも7月17日（水）18時から、6日昼公演のぴあプリセール先行（先着）は7月19日（金）18時から。レッドカーペットイベントのプリセール先行は7月28日（日）23:59までとなっている。

■公演概要

「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」

<レッドカーペット>

【日時】2024年8月6日（火）・7日（水）各日17:00スタート

【会場】ぴあアリーナMM

【出演】8月6日：BTOB / n.SSign/ ONEUS / PURPLE KISS / TIOT / XIA（ジュンス） and more

8月7日：AB6IX / BUSTERS / D-LITE / OH MY GIRL / ONF / DXTEEN / IS:SUE / YESUNG（SUPER JUNIOR） / RYEOWOOK（SUPER JUNIOR）/ 田中圭



【料金】RED CARPETチケット:10,000円

※対象:公演チケットをご購入された方全員

※当日会場にて公演チケットとレットカーペットチケット保有確認

※整理番号先着

※レッドカーペットチケットのみでのご入場は不可



【チケット】

チケットぴあ

ぴあプリセール先行（先着）7月10日（水）18:00〜7月28日（日）23:59



<公演>

【日時】2024年8月6日（火）

（昼公演）開場 12:00/開演 13:00

（夜公演）開場 17:00/開演 19:00

2024年8月7日（水）開場 17:00/開演 19:00

【会場】ぴあアリーナMM

【出演】8月6日 MC：コンヒ、ファンウン（ONEUS）



昼公演：XIA（ジュンス）/n.SSign/ONEUS/TIOT/AKB48 / 神使轟く、激情の如く。

夜公演：BTOB / n.SSign/ ONEUS / PURPLE KISS / TIOT / XIA（ジュンス） / MA55IVE THE RAMPAGE



8月7日 ホスト：田中圭

AB6IX / BUSTERS / D-LITE / OH MY GIRL / ONF / DXTEEN / IS:SUE / YESUNG（SUPER JUNIOR） / RYEOWOOK（SUPER JUNIOR）



【料金】昼公演 VIPチケット：25,000円（全席指定/税込）

※ステージ前方席の確約/特典グッズのボトル付き

一般チケット：15,000円（全席指定/税込）

夜公演アップグレードチケット：+10,000円（税込）

※ステージ前方席の確約/特典グッズのボトル付き



【チケット】

チケットぴあ



<6日昼公演>

ぴあプリセール先行（先着）7月19日（金）18:00〜7月28日（日）23:59



<6日・7日夜公演>

ぴあプリセール3次先行（先着）7月17日（水）18:00〜7月21日（日）23:59

※3歳以下入場不可。4歳以上は座席（チケット）が必要

※お1人様2枚まで購入可、リセール不可



主催：DoubleU C＆C CO. / DoubleU C＆C JAPAN CO.

主管：ENA / DoubleU C＆C CO.

制作・運営：ぴあ株式会社

お問合せ：ライブインフォメーション：0570-017-230（平日 12:00〜15:00）



■関連リンク

「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」公式ホームページ