◆田中圭、K-POPライブMCに挑戦

【モデルプレス=2024/07/19】俳優の田中圭が、8月6日・7日に横浜・ぴあアリーナMMにて開催される「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」のホストを務めることが決定した。「K-POP UP CHART SHOW」とは、はさまざまな人気番組やコンテンツを保有する韓国のテレビチャンネル「ENA」で6月にスタートした“月刊音楽芸能番組”。月に一度、ポップアップで開かれるチャートショーにはHOTなアーティストたちが出演し、K-POPファンたちに新しい活力になるユニークなショーを開催する。新しいフォーマットを活用し、視聴者に見る楽しさと聞く楽しさの両方を提供する。

◆公演詳細

そして日本初開催となる「2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN」では、6日(昼公演・夜公演)のMCをONEUS(ワンアス)のKEONHEE(コンヒ)とHWANWOONG(ファンウン)、7日のホストを田中が務めることが決定。ONEUSは昼公演、夜公演ともにパフォーマンスも披露する。田中は音楽番組のMCを務めていたこともあるだけに、出演アーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのかに注目だ。さらに田中はレッドカーペットの出演も決定した。また、6日昼公演に出演する神使轟く、激情の如く。は東名阪のZeppツアーを成功に収め、さまざまなフェスの出演も決めるなど、活躍を見せている。同日の夜公演に出演するMA55IVE THE RAMPAGEは1stアルバム「M5V」を8月14日にリリース。話題のアニメや映画のタイアップ曲なども収録されており、注目を集めている。(modelpress編集部)【日時】2024年8月6日(火)昼公演:開場12:00/開演13:00夜公演:開場17:00/開演19:002024年8月7日(水)開場17:00/開演19:00【会場】ぴあアリーナMM【出演】8月6日MC:KEONHEE(ONEUS)、HWANWOONG(ONEUS)昼公演:XIA(ジュンス)/n.SSign/ONEUS/TIOT/AKB48/神使轟く、激情の如く。夜公演:BTOB/n.SSign/ONEUS/PURPLE KISS/TIOT/XIA(ジュンス)/MA55IVE THE RAMPAGE8月7日ホスト:田中圭AB6IX/BUSTERS /D-LITE/OH MY GIRL/ONF/DXTEEN/IS/YESUNG(SUPER JUNIOR)/RYEOWOOK(SUPER JUNIOR)【Not Sponsored 記事】